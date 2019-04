Nainggolan vuelve a cargar contra Monchi

Radja Nainggolan no guarda buen recuerdo de Monchi ni tampoco lo oculta. El jugador belga ha vuelto a cargar contra el director deportivo del Sevilla y ha cuestionado su cariño hacia la Roma, club en el que militó hasta justo antes de volver a Nervión. "He sabido las cosas que decía de mí y no me han gustado... Tres días después de su adiós a la Roma, el equipo del que decía estar enamorado, ya había acordado volver al Sevilla. Con esto, para mí, ya ha demostrado muchas cosas. Sin él, quizá, estaría todavía allí o habría podido ir a otro equipo", ha dicho en Il Corriere dello Sport.

Su traspaso al Inter supuso la llegada de Zaniolo a la Roma. El joven centrocampista acumula elogios que Nainggolan cuestiona: "Cada uno tiene su carrera. Yo he jugado 10 años a alto nivel, nueve bien y éste, así así. Él ha disputado 20 partidos en Serie A, 18 buenos... Es normal que se hable bien de los jóvenes, que se les sirva todo en bandeja de plata. Antes los 'niños' tenían que demostrar mucho más, incluso para llegar a Serie B".