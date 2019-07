Aleix desoye propuestas del Krasnodar y el Besiktas

Monchi no va a cambiar de idea, por muy bien que lo hagan los descartes durante la pretemporada, pero es que Aleix Vidal (29) ni siquiera tuvo ante el Liverpool la oportunidad de vestirse, pues Julen Lopetegui prefirió incluir a Sébastien Corchia y le dejó fuera de la convocatoria. Así pues, el catalán sabe que el final de su segunda etapa en el Sevilla no se demorará más allá del próximo 2 de septiembre, fecha en la que cerrará la ventana de transferencias estival.

Aleix tiene mercado y no son pocos los clubes que preguntan por sus servicios y que, incluso, le deslizan ofertas, si bien hasta el momento no hay ninguna que le satisfaga. No en vano, ESTADIO ya desveló recientemente que una de las llamadas le llegó desde el FK Krasnodar, club que tiene opciones de disputar la venidera edición de la Liga de Campeones (se enfrentará en la previa al Porto FC).

Ni esa propuesta ni la del Besiktas, sin embargo, han sido atendidas por el ex de la UD Almería, quien se mantiene a la espera de que le llegue algo que le resulte atractivo, en lo deportivo y lo económico.

En España, existe la posibilidad de que recale en el RC Celta, pero, como en el caso de Nolito, los celestes esperan que el Sevilla les facilite las cosas, pues el suelo de ambos es importante y el presupuesto no les cuadra.