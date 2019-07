El padre de Gudelj: "Mi hijo y yo estuvimos en Eindhoven"

Nebojsa Gudelj es un padre orgulloso. Ver a su hijo con la camiseta del Sevilla es un motivo de alegría para el que fuera jugador del Logroñés y Leganés. El equipo rojiblanco tuvo como entrenador a Juande Ramos y lograron un ascenso a Primera. Con el que fuera técnico nervionense coincide en ocasiones cuando viaja a Alicante de vacaciones.

Desde China, donde dirige una academia cerca de Guangzhou -estos días disputará un torneo en el que se medirá entre otros al Celta-, atiende la llamada de ESTADIO Deportivo. "Estoy muy orgulloso de que mi hijo siga mis pasos y juegue en España. Yo estuven el Logroñés entre el 94 y el 97 y luego jugué un tiempo en el Leganés. En el Logroñés tuve de entrenador a Juande Ramos (logró el ascenso en la 95/96) y a Lotina. Jugué con el uruguayo Rubén Sosa. Me da un poco de pena ver al Logroñés en Tercera. Y mira el Leganés lo que es ahora", explica el que fuera también técnico del NAC Breda.

Nebojsa llegó a España en el 94, con un Nemanja que cumplía tres años en Logroño: "Nemanja fue al colegio allí y cada verano íbamos de vacaciones a Barcelona, a Alicante, a la Costa Blanca, nos gusta mucho España. Por eso habla tan bien español", cuenta el progetinor, que también ha visitado la capital de Andalucía: "A Sevilla he ido dos veces, jugamos contra el Sevilla en el que estaba Davor Suker. Me gusta mucho la ciudad y el equipo es muy bueno. Me alegro mucho de que haya ido allí".

El fichaje por el Sevilla llega en un buen momento para Gudelj, que quería volver a jugar en un fútbol más competitivo que el chino. "Él ha tenido una carrera en ascenso, en Holanda llegó al Ajax, luego llegó la opción de China y cuando se presentó la posibilidad del Sevilla la cogió. Es una gran ocasión para ir a una liga que es de las mejores. Se va a enfrentar al Real Madrid y al Barcelona y eso es como jugar la Champions. Nemanja es un jugador que no ha parado nunca, que está en continuo desarrollo y mejora cada día, por eso está en el Sevilla hoy", subraya el padre del nuevo jugador nervionense.

Se 'hizo' sevillista en Eindhoven

El Sevilla se dio a conocer en Europa en Holanda, donde jugaba Nemanja Gudelj y entrenaba su padre. En Eindhoven ganó su primera Copa de la UEFA arrollando al Middlesbrough.

A aquel Sevilla lo adiestraba Juande Ramos, que había sido entrenador de Nebojsa Gudelj en el Logroñés y al que quiso ver en vivo en el Philips Stadium.

A ese choque, acudió también Nemanja -que contaba 15 años-, que se 'hizo' sevillista viendo los goles de Luis Fabiano, Kanouté y Maresca.

"Nemanja conoce muy bien al Sevilla, es un equipo que se ha hecho un nombre. Recuerdo que fuimos a verlo cuando jugó en Holanda la final de la UEFA con Juande como entrenador. Por sus resultados en Europa todo el mundo sabe cómo es el Sevilla", cuenta el padre del nuevo jugador del Sevilla.

Muchos años después, Nemanja vestirá la camiseta blanquirroja para orgullo de su padre, que lo apoyado durante toda su carrera y que incluso fue su entrenador en el NAC Breda en los inicios del hoy centrocampista del Sevilla.

El serbio disputó ante el Mainz sus primeros minutos dejando patentes cuáles son sus cualidades en la media hora que dispuso.