Castro: "En los próximos cinco años tenemos que hacer un tercer anillo"

Aprovechando el parón en LaLiga por el compromiso de las selecciones, el Sevilla ha realizado su tradicional encuentro de peñas, que este año cumple 14 años, para lo cual se han trasladado hasta la localidad malagueña de Torrox.

Allí, el presidente José Castro se ha dirigido a los asistentes para hablar del Sevilla no solo de presente, sino también del futuro. "Nosotros desde el club solo podemos prometer trabajo, no solo trabajamos por el Sevilla del presente sino también por el Sevilla del futuro, que tenemos un plan y trabajamos en ese plan. Y ese plan en los próximos cinco años requiere seguir creciendo, seguir sumando y para ello tenemos 350 empleados no deportivos y llegaremos a 500", aseveró el mandamás sevillista.

"Tenemos además un presupuesto de 200 millones de euros y llegaremos a 400, a 500 o a lo que podamos, pero las bases ya están ahí, nadie podrá pararlo porque tenemos esos cimientos y a la afición y todos los medios para poder conseguirlo", recalcó el presidente.

En cuanto a esos proyectos de crecimiento, hay especialmente dos que requerirán de un gran desembolso económico y financiero, la nueva ciudad deportiva y el tercer anillo del Sánchez-Pizjuán. "Seguiremos trabajando en nuestra infraestructura, una infraestructura del club que era algo que, no se podía resolver antiguamente, y no es una crítica a mis antecesores porque todo el capital era para poder tener un mejor primer equipo, lógico porque somos una Sociedad Anónima Deportiva", ha comentado Castro, que ya pone fecha para el nuevo anillo del estadio.

"Tenemos claro que nuestro estadio se nos ha quedado pequeño y en los próximos cinco años tenemos que hacer un tercer anillo, en este momento estamos dando los primeros pasos. No se puede prometer algo de esta envergadura para ahora o dentro de un año, pero dentro de estos cinco años lo tenemos previsto", ha recalcado.

Por último, Castro volvió a insistir en que la clara ambición del Sevilla: "Reitero que seguiremos creciendo porque no tenemos otra intención que no sea esa que el Sevilla sea cada vez más grande y que los sevillistas y los peñistas se sientan cada vez más orgullosos del Sevilla FC".