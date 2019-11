Munir no se da por vencido

La fuerte competencia existente en el vestuario del Sevilla FC y el hecho de que Lopetegui haya encontrado la solidez en su equipo desde muy pronto está provocando que se queden fuera del teórico once titular, e incluso de las convocatorias, ciertos futbolistas que tanto por rendimiento como por nombre estaban llamados a ser importantes en el Sevilla FC 19/20, habiendo una clara distinción hasta la fecha entre las alineaciones de LaLiga y la Europa League, donde Lopetegui ha ido aprovechando para repartir minutos.

Ese es el caso, por ejemplo, de Munir El Haddadi, un futbolista que cumple siempre que sale, pero que claramente no está entre los preferidos de Lopetegui. Y como muestra, el hecho de que no suela estar en las grandes citas: se quedó fuera de la convocatoria del derbi, tras haber hecho un 'hat trick' en Europa, tampoco estuvo ante el Atlético de Madrid y el Real Madrid, amén de no ser titular, tampoco, frente al Barcelona y el Valencia, con los que disputó 45' y 5', respectivamente.

Es decir, que el atacante hispano-marroquí tiene claramente a varios jugadores por delante, como él mismo sabe. Sin embargo, Munir no baja los brazos y, tal y como ha podido conocer ED, está concienciado en intentar darle la vuelta a su situación a base de trabajo.

En el club le han hecho saber que están contentos con su trabajo, pero también con el de otros compañeros, por lo que tendrá que ganarse un sitio a base de trabajo, trabajo y más trabajo. "Lopetegui no hace nada por casualidad, todo lo madura muchísimo. Le da una vuelta, y otra, y otra...", dijo Monchi durante su entrevista con ED.