El Sevilla genera dolor de cabeza al Cholo

A sólo un punto del Barcelona y del Real Madrid; en la tercera plaza, con cuatro de ventaja sobre el cuarto y quinto clasificados; con cinco sobre el sexto, ni más ni menos que el Atlético y con un colchón de seis con la zona de posiciones continentales. Mejor visitante de LaLiga y el que más veces ha dejado a cero su portería, empatado con los colchoneros y el Athletic... Con unos números así, es normal que el sevillismo se ilusione con tocar plata a final de esta 2019/2020. No es para menos. Y es que no sólo en Eduardo Dato ven a los pupilos de Julen Lopetegui con opciones de aspirar al título. En Madrid y Barcelona también le ven como uno de los máximos candidatos y un rival directo.

Tanto es así, que Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid, dijo el domingo, tras la derrota con el Barcelona, que estar a seis puntos de distancia del Barcelona y del Real Madrid no le "preocupa mucho", pero sí que le genera dolor de cabeza estar a cinco del Sevilla; por lo que esperó que los suyos tengan "fuerza para poder sostener este momento".

"Del Barcelona y el Real Madrid no me preocupa mucho. Me preocupa el Sevilla, que ya se fue a cinco puntos y tenemos que intentar no alejarnos de esos puestos que son los más cercanos en este momento", explicó en rueda de prensa. "Todos necesitamos puntos en esta carrera por la clasificación y los objetivos importantes que tienen los clubes cuando arranca la temporada. Si no sumamos, obviamente nos preocupamos. No me voy contento con jugar bien", insistió el 'Cholo'.

En la misma línea se expresó el culé Sergi Roberto, quien fue aún más claro que Simeone: "Esto no es un mano a mano con el Real Madrid, también está el Sevilla y el propio Atlético, que volverá a estar arriba". "Hemos sufrido, pero así se ganan las Ligas. Este era un partido muy importante y sacamos los tres puntos", destacó en zona mixta el internacional español.