Osasuna-Sevilla F.C.: Dinamita para derribar un fortín

El Sevilla de Lopetegui ha acostumbrado a su gente al dulce sabor de la victoria. A partir de ahí... doctores tiene la Iglesia. Se podrá debatir sobre la falta de puntería de sus delanteros, criticar los cambios defensivos del vasco o poner en tela de juicio un estilo que prioriza el control y el orden defensivo. Pero dicho todo esto, no hay duda de que este Sevilla sabe ganar. Y también sufrir. Porque, ya sea por la tan manida igualdad de LaLiga, real y palpable, o por su falta de descaro para cerrar los partidos, el conjunto nervionense vive en demasiadas ocasiones sobre el alambre, pero son pocas las ocasiones en las que cae al vacío.

Diez partidos consecutivos sin perder, siete de ellos en un campeonato doméstico donde suma tres triunfos seguidos, han encaramado al cuadro blanquirrojo a una tercera posición que hoy defenderá con uñas y dientes, con la posibilidad de meterle ya siete puntos al Atlético.

Pero no hay nadie en Nervión que no asuma que el sufrimiento volverá a acompañarles en El Sadar. Con el recuerdo de las físicas batallas de antaño, aguarda a los sevillistas un Osasuna que ha recuperado la intensidad como seña de identidad. Aunque no sólo de morder y correr vive el conjunto navarro, vertical, con el 'Chimy' Ávila en un gran momento, y especialmente dañino ante su público.



Hasta 31 encuentros consecutivos han estado los rojillos sin perder en su feudo. El, en el último choque disputado en él, fue el que consiguió romper esa espectacular racha. Peroya ha advertido que no merecieron caer los de. Por ello, no sería nada extraño que tocase algunas teclas para adaptarse a las especiales características del rival, como ya hizo en casa ante elcon una zaga de tres centrales, y subsanar así la falta de desborde que provoca la ausencia de sus dos extremos titulares.

A la baja de Ocampos, que cumplirá su segundo partido de sanción, se suma que Nolito tampoco será de la partida debido a una contusión en la pierna izquierda. Pero ni por esas ha tirado el técnico vasco de Rony Lopes, el gran fiasco hasta la fecha de la elogiada planificación de Monchi, que lo convirtió en el fichaje más caro de la historia sevillista.

No quedan, por tanto, jugadores de banda -pues Lopetegui ve a Munir más como delantero- más allá de un Bryan Gil que se ha enchufado. El barbateño, de hecho, oposita con fuerza al once, especialmente si se mantiene el 4-3-3, pero dada su falta de experiencia en batallas de este calibre, no es nada descabellado que el técnico de Asteasu opte por el Mudo y Óliver en los costados. Esto invita a pensar a su vez en un cambio de esquema para inyectar dinamita arriba con dos puntas -con De Jong fijo-, pues han viajado los cuatro delanteros, incluido Dabbur, aunque dos jugadores de campo se quedarán sin vestir.

Esa fórmula, además, ya ha sido ensayada en los últimos partidos europeos y podría paliar la falta de mordiente que ya se padeció ante el Leganés y que se acrecentaría al jugar con dos medios en las bandas.

Además, llegan entre algodones Fernando y Jesús Navas. Al primero optan a relevarlo Jordán, como en el último partido, o Gudelj, su sustituto natural. Pero Lopetegui ya ha dado muestras de que prefiere recolocar a sus fijos, por lo que de no llegar el palaciego, es más probable que sea Koundé el lateral diestro, y no Pozo, con lo que Carriço volvería al eje de la zaga.

Con unos mimbres u otros, lo que se espera es que el carácter competitivo de los sevillistas no falte en una dura batalla ante un Osasuna en el que repetirá el canterano Juan Pérez bajo palos, ante las lesiones de sus dos porteros, y donde el mediocentro Moncayola volverá a actuar de lateral diestro.