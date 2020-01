'Voleón' de Banega al tema de su renovación

Como ya avanzó ESTADIO Deportivo, indicando que Éver Banega no saldrá en enero y que su renovación se resolverá con la temporada ya definida, el argentino se ha referido a ello durante una entrevista con Muchodeporte. "Decidiré al final de la temporada. Por ahora estoy muy tranquilo y centrado en esta temporada, en jugar únicamente", ha expresado el '10' sevillista.

Banega, de ese modo, hace lo que única ha hecho dentro del terreno de juego, dar un 'voleón' para despejar un asunto que no desea que se convierta en una telenovela. En el club, mientras, hace tiempo que no se habla de una situación que recuerda mucho a la vivida justo antes de que el rosarino se marcharse, también libre, al Inter de Milán.

"Por ahora, todo lo que hice lo hice con el corazón. Miro hacia atrás y siempre actué con la responsabilidad de que no me falte nada. Me siento muy feliz aquí y no me puedo reprochar nada", añadió en la citada entrevista Banega, a quien no pocos le sitúan ya en alguna liga exótica antes de que regrese a Argentina. A sus 31 años, estima que aún no es el momento idóneo para eso.

Si decidiese finalmente seguir algún año más, en el Sevilla estarían encantados. No en vano, Monchi ha dicho en alguna ocasión que es el futbolista con más talento que ha fichado.