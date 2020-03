Sarabia-Ben Yedder: inevitable, doloroso e inusual

Anda el Sevilla FC invirtiendo tiempo y dinero en Big Data e Inteligencia Artificial para, entre otras muchas cosas, aplicar toda la información recopilada, ordenada y procesada en el mercado de fichajes, pues la estadística ayuda a acortar los tiempos, a reducir el riesgo y, en definitiva, a tomar decisiones.

Y ya no se trata únicamente de fichar al jugador más idóneo para un entrenador e idea de juego determinados, sino también de determinar qué momento es el mejor para vender un activo, por haber alcanzado su mayor valor de mercado o un pico de rendimiento que, a partir de entonces, va a ser descendiente.

A Monchi, el precursor en la entidad nervionense de la aplicación en el área deportiva -y en otras, como la de Marketing- de estos avances, no le hizo mucha falta generalmente aplicar algoritmos para saber a quién, cuándo y por cuánto traspasar, desde que se acuñó en el seno del club eso de "vender para crecer", y empezando a desfilar futbolistas como Sergio Ramos, José Antonio Reyes o Julio Baptista.

Desde entonces, lo normal es que el de San Fernando haya dado salida a alguno de sus puntales, por mucho dinero, y que a éste no le haya del todo bien en el extranjero. La sensación en el aficionado respecto a Pablo Sarabia y Wissam Ben Yedder, sin embargo, es distinta, y los datos, de hecho, indican que el Sevilla los vendió por menos de lo que valen hoy día. Al madrileño, por unos 20 -su cláusula marcaba 18-; y al franco-tunecino, no se sabe bien. Se supone que Rony Lopes, valorado en unos 23, y dinero hasta llegar a 40 millones.

Transfermarkt cifra hoy el valor de Sarabia en 35 kilos y el de Ben Yedder, en 50. El extremo juega con bastante asiduidad en un equipo con futbolistas como Neymar, Mbappé, Di María o Cavani, acumulando 14 dianas y ocho asistencias; lo del delantero son 19 tantos y nueve pases de gol. Una auténtica barbaridad, en ambos casos.

Salidas obligadas

"¿Dónde estaría este Sevilla con Sarabia y Ben Yedder?", se preguntan muchos aficionados nervionenses. Y quién sabe. Lo que es seguro es que ya no había forma de retenerles. Monchi regresó a tiempo de convencer al ex del Getafe CF de que renovara, pero un día apareció el París Saint-Germain, ofreciéndole un sueldo sólo posible para los clubes 'top' de Europa, y se acabó la historia. Sarabia se fue tras dejar muchos goles, asistencias y dinero, pues sólo costó 400.000 euros.

Lo de Ben Yedder fue distinto. Le invitaron a salir -porque a Pablo Machín no le entraba por el ojo- un año antes y a comienzos del pasado verano ya dejó claro que había sido su última temporada en el Sevilla FC. Y lo iba a ser porque podría haberse acogido, llegado el caso, a la llamada cláusula de estabilidad, la cual que permite a los jugadores mayores de 25 años, que no se ha renovado durante al menos tres años, liberarse del contrato de dos temporadas para facilitar su salida. En este caso, del Sevilla. Él prometió que no lo haría, pero las partes pactaron su venta.

Ya era sólo cuestión de que apareciese un club poderoso, con unos 40 millones, si bien el tiempo pasó y, para la sorpresa del propio Ben Yedder, ninguno apostó de verdad por él... hasta que apareció el AS Monaco, sin todo el dinero, pero aportándole una solución paralela a un Monchi que estaba buscando recambio para Sarabia. Visto el rendimiento de Rony Lopes, no obstante, parece incluso peor la venta de un atacante al que, como al madrileño, se les ha estado echando por la grada mucho de menos. También en el palco, aunque ahí tienen una cosa clara: las salidas de ambos fueron inevitables.