Milik empieza a acumular 'novias' y forzará para salir

La delantera ha sido el gran lunar en la planificación de Monchi en su regreso al Sevilla FC. Sus movimientos en el mercado de enero trataron de darle una vuelta a dicha demarcación con el fichaje de En-Nesyri y las salidas de Dabbur, contratado por Caparrós en su etapa como director de fútbol pero incorporado para esta temporada, y Chicharito Hernández, cuya aventura en Nervión apenas duró unos meses.

Pero el próximo verano, el director deportivo sevillista tendrá que acudir de nuevo al mercado para buscar un punta que aporte los goles que se le piden a De Jong. Y en ese escenario, desde Italia ha sido vinculado un atacante de nivel como es Arkadiusz Milik, que ya estuvo en su agenda hace años y del que sigue guardado muy buenos informes, como ha informado ED.

Nápoles, al que pertenece, Ciro Immobile o el bético Loren Morón . Pero al mismo tiempo, este diario también ha contado las aristas de una operación complicada, pues el, al que pertenece, pretende ingresar 50 millones de euros por su traspaso para financiar con ellos el fichaje de un sustituto, barajando opciones como la del ex sevillista

Desde Italia, pese a todo, no descartan al Sevilla FC de la carrera por un goleador que esta tasado en 40 millones por la web especializada Transfermarkt. Pero tras conocerse que el polaco ha sido puesto en el mercado por su equipo, ya comienzan a surgir más pretendientes. Así, se apunta que también estarían atentos a su situación clubes como el Atlético de Madrid, en LaLiga; el Milan, en la misma Serie A; y el Tottenham o el Everton, en la Premier League.

Pero, además, se apunta que la marcha de Milik del club de San Paolo es un deseo recíproco, pues el jugador también entiende que ha llegado el momento de cambiar de aires, después de cuatro campañas vistiendo de 'azurro', las dos últimas lastrado por las lesiones. Por ello, a sus 26 años, no sólo no pondrá trabas a su salida, sino que no tiene pensando renovar el contrato que le une al Nápoles hasta 2021, forzando a sus dirigentes a ponerlo en el mercado con sólo una campaña más de vinculación, con lo que ello implica a la hora de exigir un elevado traspaso, pues en un año podría marcharse libre y eso podría hacer bajar su precio. Monchi, como muchos otros, se mantendrá atento.