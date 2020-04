Vaclik, de futuro abogado a portero

El portero del Sevilla Tomas Vaclik fue el tercer entrevistado de Sergi Gómez por Instagram, donde reconoció que es guardamenta por casualidad, ya que de pequeño su entrenador le dijo que "sustituyese a un compañero".

"Para mí es un sueno jugar cada partido y tener un rol tan importante en el equipo. Jugar cada fin de semana, cada partido en Europa, para mí es un auténtico sueño. Fui portero porque un día, de pequeño, mi entrenador me dijo que me pusiera en la portería porque un compañero que jugaba ahí faltó. Desde entonces han pasado 25 años. Si no hubiese sido futbolista habría estudiado para ser abogado", afirmó.

El checo reconoció que para él es importante mantener la misma rutina "aunque cueste" durante el confinamiento. "Ahora disfruto mucho porque tengo más tiempo para pasar con mis hijas y mi mujer. A la pequeña la estoy viendo crecer, que no tuve la oportunidad con la más grande", dijo.

Sobre sus entrenamientos, Vaclik explicó que son diferentes al resto de jugadores: "Para nosotros los porteros es un entrenamiento diferente. Necesitamos trabajar en menos metros y no necesitamos, por ejemplo, correr en la cinta durante cuarenta minutos. Aquí en casa entreno sobre dos horas o dos horas y media, pero se me hacen más largos que en la ciudad deportiva. Echo de menos la rutina del equipo, a la gente, el fútbol en general. El vestuario, el gimnasio, el campo, el balón, la adrenalina, todo. Estar con los compañeros en el vestuario y poder hablar con todos se echa mucho de menos".

El guardameta define como "muy buena" la temporada hasta el momento y que el secreto del rendimiento del conjunto sevillista es el vestuario, "donde "todos trabajan muy duro desde el primer día y tenemos muy buenas relaciones entre todos". "Esto es clave, aparte de tener mucho nivel en la plantilla con todos los jugadores nuevos que llegaron, que se adaptaron muy rápido", agregó

Por último, el checo atendió a la pregunta de un aficionado, sobre el encuentro que jamás olvidará como sevillista y respondió que fue la victoria contra el Real Madrid del año pasado en el Sánchez Pizjuán: "Pasé una muy mala noche con mi hija en el hospital y todo el mundo se volcó en ayudarme y en estar conmigo para darme ánimos. No podré olvidar ese partido nunca, incluso tú me dijiste que íbamos a ganar por mi hija".