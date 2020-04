Denílson: "El Sevilla me quiso; hasta alguien del club almorzó en mi casa"

La capacidad de adaptación y la morriña inciden en determinadas personas más que en otras, no siendo los futbolistas inmunes a ello, por lo que los clubes, tras percatarse del asunto (y del dinero que perdían por falta de rendimiento), han ido cuidando cada vez más la integración de sus fichajes en su nuevo entorno.

Algunos profesionales, no obstante, no llegan a estar a gusto ni recibiendo toda la atención del mundo y, al final, sus carreras terminan siendo dirigidas por la búsqueda de la felicidad personal, más que por la ambición económica o deportiva, que guían a la mayoría.

En el caso de Denílson Pereira Neves, quien a sus 32 años ha desvelado que no aguantaba más viviendo en Inglaterra y que por ello, pese a estar en la plenitud de su carrera y de contar con numerosas propuestas, decidió regresar a Brasil, para estar cerca de los suyos. Lo más curioso es que, en su relato, desvela que recibió un fuerte interés por parte del Sevilla FC.

"Como estuve en el club (Arsenal FC) durante cinco años y dos o tres de ellos completamente solo, comencé a llevarme gente conmigo, pero, aun así, extrañaba mucho a mi familia. Emocionalmente no estaba bien... Me quedaban meses para obtener el pasaporte europeo, que para entonces se necesitaban seis años. Pero no aguantaba más. El frío de Inglaterra... me cansaba emocionalmente el país. Dentro del campo me influyó mucho. Iba a ser prestado a otros clubes. Uno de los interesados era el Shakhtar y también hubo interés del Sevilla FC. De hecho, un representante del club llegó a almorzar en mi casa. Pero pedí regresar a Brasil. Realmente, iba a ir al Fluminense, no al Sao Paulo. Las cosas cambiaron en el último momento y terminé yendo al Sao Paulo", ha recordado el pivote en Globoesporte.

Huelga decir, en aquel año (2011), qué miembro de la dirección deportiva del club nervionense fue quien viajó ahasta Londres para tratar de convencerle. A Denílson, desde entonces, no le fue del todo bien y actualmente se encuentra sin equipo. "Si me llego a quedar (en Europa), no sé qué habría sucedido. Me querían esos equipos, muy interesados en mi trabajo, pero, aun así, quise volver a mi país. Eso me acercaría a mi familia. En poco habría obtenido el pasaporte europeo y me habría dado opción de optar a más posibilidades, pero no me arrepiento de haber regresado al Sao Paulo; le estoy agradecido".

Curiosamente, Denílson no es el primer mediocentro defensivo brasileño de nivel (en el Arsenal FC, lo tenía) que reconoce que estuvo cerca de recalar en el Sevilla FC, pues en octubre hizo lo propio Casemiro, a quien se llevó finamente el FC Porto... de Julen Lopetegui.