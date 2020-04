Lopetegui marca nueva tendencia

Después de la larga etapa de Emery, que devolvió la estabilidad al banquillo sevillista, se entró de nuevo en una etapa de estancias cortas al frente del Sevilla, con hasta seis entrenadores en dos temporadas con cinco protagonistas, ya que Caparrós repitió en las rectas finales de la 17/18 y la 18/19.

Sampaoli sí completó la temporada en la 16/17, pero abrió un periodo tormentoso en el banco al marcharse a la selección argentina al finalizar el curso. A partir de ahí, empezaron a sucederse técnicos sin que ninguno lograra estabilizarse en el cargo, con tres en la campaña 17/18 y dos en la 18/19. Berizzo dio el relevo a Montella tras 17 jornadas, justo las mismas que duró el italiano, al que sustituyó Caparrós, para clasificar el equipo para Europa en los últimos cuatro partidos.

No se halló tampoco la estabilidad con Pablo Machín, apuesta del propio Caparrós, en ese momento encargado de la parcela deportiva, si bien el soriano duró más en el cargo que sus predecesores, teniendo un luso al equipo en la primera posición varias jornadas. El ex del Girona fue despedido con 27 jornadas disputadas, siendo de nuevo el utrerano el que asumió el mando, esta vez con más semanas de competición por delante. No consiguió entrar en Champions pero sí asegurar Europa.

Con el regreso de Monchi a la dirección deportiva, se inició una nueva etapa en la que, en contra de la corriente de opinión, se decantó por Lopetegui, cuestionado desde el principio y criticado, pero que, poco a poco, se ha ido ganando al sevillismo, y ha establecido las bases para estabilizar el banquillo nervionense. De hecho, ya se puede decir que el vasco ha sobrevivido a la tendencia de los últimos años de entrenadores con poca duración, pues, salvo catástrofe, terminaría la temporada si se reanuda, y, si no pudiera ser así, continuará con casi toda seguridad al frente del Sevilla.

El primer partido que dirija nada más que se retome la competición le servirá para convertirse en el preparador con más durabilidad en el campeonato doméstico después de Sampaoli, pues sumará 28 por los 27 de Pablo Machín, el que más desde el de Casilda. Es más, salvo un giro inesperado por un descalabro en las jornadas que restan, Lopetegui iniciará su segundo proyecto en el Ramón Sánchez-Pizjuán, lo que no sucede desde Unai Emery, que marcó una época en el club de Eduardo Dato.

Recientemente, el propio técnico aseguró que se encuentra encantado de estar en Nervión, un desafío que le motiva una barbaridad. "El Sevilla tiene duende, una historia extraordinaria a sus espaldas, una afición fantástica, unos éxitos europeos recientes que la han posicionado a nivel mundial, una exigencia enorme y una estructura grande pero tremendamente ágil. Cuenta con todos los ingredientes para que un entrenador esté feliz, motivado, contento y agradecido a esta oportunidad que me han dado", señaló el entrenador vasco, que ha sumado 47 puntos en 27 partidos merced a 13 triunfos, ocho empates y seis derrotas