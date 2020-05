Fernando: "Quiero hacer historia en el Sevilla"

Con la misma seriedad y eficiencia que se muestra sobre el campo, Fernando Reges no rehúye ninguna cuestión al otro lado del teléfono. Como es lógico, la incierta actualidad manda, pero ESTADIO Deportivo aprovecha para conocer un poco mejor al que es uno de los pilares del Sevilla de Lopetegui. Él es consciente de ello y su dilatada experiencia le sirve para asumirlo, expresando con naturalidad sus ansias de dejar huella en Nervión y conquistar títulos. Pero lo primero es el derbi, y ahí no quiere faltar.

- ¿Cómo está yendo la vuelta al trabajo?

- Había muchas ganas ya, así que muy contento porque trabajar en casa 50 días solo no es fácil, después de tanto tiempo sin entrenar y sin jugar, se echa de menos hacer lo que te gusta y estar con los compañeros.

- Aunque desde lejos...

- Es un poco diferente de lo habitual porque nos vemos pero no podemos estar juntos, pero sabemos que son unas medidas de seguridad buenas para todos y tenemos que seguirlas.

- ¿Y en el plano personal, cómo se encuentra de la lesión que sufrió antes de este parón?

- La verdad es que llevaba mucho tiempo sin entrenar y eso hace que sea un poco más complicado para volver a estar de nuevo al 100% como estaba antes, pero tengo tiempo y espero que cuando vuelva la competición pueda estar a tope.

- Los especialistas alertan de que habrá más lesiones. ¿Teme una recaída?

- Yo me siento bien, aunque si la competición empezara ahora mismo, no estaría al cien por cien, pero como tenemos en torno a un mes para trabajar, en ese tiempo voy a estar a tope seguro.

- ¿Le veremos entonces en el derbi?

- Seguro que sí. - Ya pudo comprobar en la primera vuelta la pasión con la que se vive. - Tengo muchas ganas de jugar ese partido, que siempre son especiales. He jugado muchos derbis fuera de España pero aquí en Sevilla la afición lo vive de un modo diferente, la ciudad se para y los aficionados desean con todas sus fuerzas que su equipo gane. Ya ganamos en el campo del Betis, pero sabemos que ganar en casa es muy importante y queremos vencer para brindárselo a la gente.

- Veo que le ha impresionado el ambiente de El Gran Derbi, y eso que ya había jugado clásicos como el Oporto-Benfica o el derbi de Mánchester.

- Sí, pero aquí es distinto porque las personas lo hacen diferente. Todos se conocen, los de un equipo y otro, y el que gana está haciendo todo el tiempo bromas, así que sabemos que la victoria es muy importante para nuestra gente, para que estén contentos y tranquilos por la calle.

- La pena es que no habrá público en las gradas.

- Va a ser un poco complicado porque cuando jugamos allí, ellos tenían a su gente para apoyarlos y nosotros no los vamos a tener, pero es lo que toca y tenemos que dar ejemplo. Las autoridades entienden que es lo mejor para la seguridad y hay que cumplirlo, aunque las ganas de vencer van a ser las mismas con o sin público.

- ¿Había jugado algún partido a puerta cerrada en su carrera?

- Sí, pero hace mucho tiempo, cuando tenía 17 años y jugaba en el Vila Nova, mi primer equipo profesional en Brasil. Es complicado porque es como un entrenamiento, lo escuchas todo, cuando un jugador habla con otro... es un ambiente raro. Ningún futbolista quiere jugar sin público, pero es lo que nos toca.

- Con lo que aprieta el Pizjuán, es una baza que van a perder.

- Claro, porque cuando el equipo está un poco abajo y el rival se viene arriba, nuestro público te empuja y eso no lo vamos a tener. No habrá esa presión con el rival y lo vamos a echar de menos, pero sabemos que nos van a estar apoyando desde sus casas.

- Otro factor a tener en cuenta es el calor de esos meses en Sevilla.

- Jugar con 40 grados no es lo mismo que hacerlo con 25, es muy complicado. Lo sé porque jugamos así en los primeros partidos en casa, ante el Celta, y hacia mucho calor. Así no puedes jugar al cien por cien, es imposible porque no puedes poner la intensidad que pones, por ejemplo, en noviembre, con el clima más agradable. Va a ser complicado, pero si los que mandan nos piden que juguemos, pues tenemos que cumplir.

- Ha habido opiniones al respecto de todo tipo y algunos compañeros de profesión se han quejado de que os hagan jugar de nuevo. ¿Cuál es la suya?

- Nosotros sabemos que volver a jugar es muy importante para LaLiga y para los clubes, pero también para nosotros porque si ellos pierden, nosotros también perdemos. Pero también tenemos que pensar en la seguridad de todos, de nuestras familias también, que es lo más importante. Si las autoridades dicen que se puede jugar y dan el OK, nosotros confiamos en ellos y estaremos de acuerdo en jugar.

- Un asunto polémico en el Sevilla ha sido el ERTE. ¿Cómo se tomó la plantilla la rebaja?

- Es una situación que nadie quiere pasar, pero nos tocó a todos, a LaLiga, a los clubes y también a nosotros, los jugadores. Sabemos que es un momento complicado, teníamos que ayudar y la única manera de hacerlo era renunciado a una parte de nuestro sueldo, lo teníamos claro.

- Centrados en lo deportivo, cuando vuelva LaLiga, de poco valdrán las dinámicas anteriores.

- Estoy seguro de que ahora todos vamos a partir de cero. Es una nueva liga y quien haya trabajado un poco mejor que el resto en este tiempo rendirá mejor. La verdad es que ningún equipo va a estar físicamente como antes y eso va a hacer que sea todo más complicado. Nosotros nos tenemos que concentrar en nosotros y volver fuertes como estábamos antes.

- En su caso, está siendo muy importante para Lopetegui, una pieza clave para su estilo.

- Yo estoy muy contento. Me siento muy cómodo en el sistema y con la forma de jugar que propone el entrenador y también estoy muy a gusto en el club y en la ciudad. Esas cosas ayudan mucho, porque si estás bien de cabeza, las cosas salen de forma más natural. Soy feliz aquí y sólo quiero jugar e intentar hacerlo lo mejor posible para ayudar al equipo a acabar LaLiga como queremos, que es quedar entre los cuatro primeros

- Le dicen el 'Pulpo' y viéndole jugar, el apodo le viene perfecto. ¿Quién se lo puso?

- Cuando estaba en el Oporto, jugamos un partido contra el Manchester United de cuartos de la Champions donde robé muchos balones y la afición empezó a decirme ese apodo del 'Pulpo'. Es una cosa buena y me gustó mucho, espero continuar así, robando muchos balones, ahora para el Sevilla.

- En el 4-3-3 de Lopetegui, su responsabilidad es máxima.

- Es un puesto muy importante para el equipo porque si tu fallas es una ocasión de gol. Hay que estar muy concentrado, jugar lo más rápido posible, no puedes estar mucho tiempo con el balón. Es una posición difícil pero yo me siento cómodo, es lo que siempre he hecho en mi carrera. También he jugado algunos partidos más adelante con Lopetegui y la verdad es que también me sentí cómodo, el objetivo es darlo todo siempre.

- ¿Esperaba que su adaptación fuese tan rápida?

- La vedad es que la gente en Sevilla me ha tratado muy bien desde que llegué. La personas son calientes y simpáticas y enseguida noté que la afición me quería muchísimo, lo que me faltaba era jugar y hacerlo bien. Todo eso ayuda mucho, cuando tu estás bien y contento y tu familia también, las cosas salen bien de forma natural. El clima, la comida, las personas y la ciudad, todo ayuda mucho para hacer lo que yo estoy haciendo.

- Además, en el vestuario ya conocía a Navas y Nolito.

- Con Jesús jugué tres años en el City y con Nolito uno. Navas es un ejemplo para todos, no hablamos demasiado porque tanto él como yo hablamos poco, pero Nolito habla mucho y es de esas personas que te ponen para arriba. Son dos buenas personas

- Ha jugado en varios países. ¿Ha notado mucha diferencia con LaLiga?

- Lógicamente, había visto muchos partidos por televisión, pero cuando juegas aquí te das cuenta de que es totalmente diferente. Yo sabía que aquí en España los equipos tienen mucha calidad, pero he comprobado que cualquiera maneja el balón muy bien; eso no pasa en otros campeonatos, como en Inglaterra, donde hay equipos más físicos, que trabajan mucho y van fuerte, pero cuando tienen el balón tienen muchas dificultades. Aquí todos tienen mucha calidad.

- ¿Tenía ganas de volver a una liga más competitiva tras dos años en Turquía?

- Sí, muchísimas ganas, principalmente, de venir a un club como el Sevilla, que es un equipo que pelea por muchas cosas, por estar en Champions, por ganar la Copa y la Europa League... Es un equipo que ya conocía por sus éxitos y ahora espero ganar yo también cosas aquí.

- También conocía de primera mano el Pizjuán y su afición.

- Sí, vine tres veces a jugar aquí, dos con el Oporto y una con el Manchester City. Bueno, la verdad es que la segunda vez que me enfrenté con el Oporto sólo jugué allí porque me expulsaron. Cada vez que veníamos a jugar, los entrenadores nos decían siempre lo mismo, que es muy difícil ganar aquí en Sevilla, y es la verdad, porque la afición le mete mucha presión al rival. Nosotros tenemos que mantener eso, esa historia de equipo fuerte aquí en el Sánchez-Pizjuán.

- En la historia del Sevilla también hay muchos brasileños como Alves, Renato, Luis Fabiano... ¿Sueña con que su nombre esté junto a ellos?

- Espero que sí, pero es muy difícil porque son jugadores con mucha historia en el Sevilla que han ganado cosas importantes, pero yo también quiero intentar hacer historia en Sevilla. Tengo dos años más de contrato para intentarlo. No es fácil, pero espero estar también ahí, en la historia del Sevilla.

- Cuando acaben esos dos años, tendrá cerca de 35. ¿Cuál es su idea de futuro? - No sé... Prefiero pensar año a año, no sé que va a pasar más adelante. Yo espero jugar lo máximo posible mientras tenga una buena condición para hacerlo. Espero jugar muchos años, pero ahora sólo pienso en ganar cosas con el Sevilla, cuando terminen estos dos años ya pensaré en otra cosa.

- Lleva casi toda su carrera en Europa porque dio el salto muy joven, con sólo 20 años. ¿Cómo fue ese cambio?

- Fue un salto muy grande porque los jugadores normalmente salen de la Serie B para la Serie A en Brasil, pero yo salí del Vila Nova directamente al Oporto, algo que no suele pasar. Al principio fue difícil pero para mi fue muy importante porque es el salto que todos los jugadores quieren dar en Brasil y yo lo hice muy pronto.

- En el Oporto, entre otros muchos títulos, ganó la Europa League en 2011. Ya sabe lo que se siente...

- Teníamos un equipo muy fuerte, con grandes jugadores. Es algo muy bonito ganar esa competición y quiero repetir. Sé que es muy difícil pero es un trofeo muy importante y aquí en el Sevilla las posibilidades son más grandes, ojalá vuelva a ganarla.

- Aunque les toque celebrarlo sin público...

- Sí, sería raro, pero queremos ganar de cualquier manera. Con público o sin él, queremos ganar siempre. Sería extraño si tocara así, pero lo celebraríamos seguro de otro modo.

- ¿Y cómo se explica que nunca haya ido a la selección brasileña?

- Pienso que es una cosa rara porque he jugado muchos años en grandes clubes, pero nunca he tenido esa oportunidad, son cosas que pasan. Yo estoy contento porque he jugado en grandes equipos, es verdad que también me habría gustado jugar en la selección, pero no he podido y uno no se tiene que obsesionar con esas cosas. No pasa nada, hay que seguir peleando y trabajando.

- ¿Ese sueño ya pasó?

- La verdad es que es algo que ya no tengo en mi cabeza, cuando jugaba en el Oporto y en el City sí, pero ya no; ahora sólo pienso en el Sevilla, en jugar y hacerlo bien aquí y ganar títulos.

- Lo primero será mantener la tercera plaza.

- Sí, es vital mantenernos ahí y cuando llegue la Europa League, intentar llegar lo más lejos posible y si puede ser, a la final y ganarla.

- El trago más amargo llegó en la Copa.

- Ha sido nuestro momento más difícil porque estamos haciendo una temporada muy buena. Es algo de lo que tenemos que aprender para que no nos vuelva a pasar. Era un rival de inferior categoría pero hay que estar igual de concentrados que contra un equipo de Primera división.

- En cualquier caso, el balance hasta ahora debe ser positivo.

- Sí claro, si nos mantenemos ahí en LaLiga va a ser una temporada muy buena.

- Aunque ya sabe cómo es de exigente la afición del Sevilla.

- El Sevilla en los últimos años ha hecho equipos muy buenos y ha ganado muchos títulos, y la afición cuando tú ganas, quiere ganar más, es normal. Nosotros sabemos eso y sabemos que el Sevilla ha dado pasos muy grandes para ser uno de los mejores de Europa. Equipos así tienen que ganar siempre y la afición lo pide porque ha comprobado que es posible. Hay que pelear y luchar dentro del campo para ganar lo máximo posible para que la afición esté contenta.

- Y fuera del fútbol, ¿cómo es Fernando?

- Soy una persona muy casera, paso mucho tiempo con la familia, con mi mujer y mis tres hijos, mirando películas, jugando con los niños... No soy persona de salir mucho, me gusta estar con mi familia porque es un pilar de mi vida. Si ellos están bien, yo estoy bien; si están mal, yo estoy mal.

- El confinamiento entonces le ha servido para pasar más tiempo con los suyos.

- Sí, porque viajamos mucho y pasamos mucho tiempo fuera y hemos podido hacer más cosas.