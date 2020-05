El agente de Nahuel Bustos: "¿El Sevilla? Tienen la posibilidad"

La llegada de un delantero a Nervión en la ventana de transferencias estival queda vinculada al futuro de Munir después de que Monchi apostara fuerte en invierno por Youssef En-Nesiry, sin descartar que se presentara una oportunidad de mercado irrechazable. En este sentido, el director deportivo sevillista se mantiene atento a lo que ofrece el mercado de delanteros para actuar de inmediato si fuera necersario.

De momento, el isleño no se centra en un perfil muy definido, si bien la situación de Munir propicia que se mire un delantero móvil, polivalente y con llegada. En este contexto apareció el nombre del argentino Nahuel Bustos, un ofrecimiento bien recibido en las oficinas de Nervión, como confirmaron a ED fuentes cercanas al jugador: "A Monchi le gusta Nahuel y le está siguiendo". Esta misma fuente aseguró que el punta de 21 años saldrá de su actual club, Talleres de Córdoba, en este mercado y que su precio es de unos nueve millones de euros.

El propio presidente de Talleres, Andrés Fassi, reconoció a esta redacción la necesidad de venderle de la entidad y también que el interés de varios equipos españoles no se había concretado en contacto directo entre clubes, lo que sí había ocurrido ya con un equipo italiano y un ruso. En relación con los transalpinos, hace días que en Italia se habla de la próximidad al ariete de la Roma, asegurando que va a poner sobre la mesa unos 12 millones de dólares.

Ante estas informaciones, ED se ha puesto en contacto con su agente, Ignacio Campo, que ha puntualizado a este medio que, a día de hoy, más allá de lo que se está publicando, su "futuro es incierto" y que no hay nada avanzado con ningún equipo. En esta línea, reconoce que no se han producido más contactos con el Sevilla, lo que, por otra parte, considera lógico. "No ha habido nada nuevo, pero porque sabemos que primero debe finalizar el campeonato. Ocurre lo mismo en todas las ligas. Ellos tienen la posibilidad".

El futbolista, por su parte, prefiere mantenerse al margen sobre su futuro, si bien en el círculo próximo al atacante no esconden que vería con muy buenos ojos saltar a la Liga española para militar en el Sevilla. No obstante, en España también han mostrado interés por Nahuel el Valencia, la Real Sociedad o el Alavés, aunque ninguno habría pasado de un sondeo.