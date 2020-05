Lucho espera una llamada del Sevilla para conocer su futuro

El portero del Sevilla Atlético Luis Alberto García, más conocido como 'Lucho', ha revelado que no sabe dónde jugará la próxima temporada y que está esperando una llamada por parte del club en la que, en teoría, le deben comunicar si sigue o no en Nervión. Como blanquirrojo, el meta colombiano es feliz y le gustaría quedarse. De todo ello, de su relación con sus entrenadores Julen Lopetegui, Joaquín Caparrós y Pablo Machín, de los cancerberos del primer equipo, Vaclik y Bono, o de su amigo y compatriota Muriel, ha hablado en una extensa entrevista.

"Actualmente estamos en negociaciones. Mis agentes están hablando con el Sevilla y están viendo en qué condiciones me podría quedar o a qué solución se puede llegar. Yo estoy preparándome y en estos días ya me tienen qué decir", indicó Lucho en una charla en Instagram para el portal Golombianos. "Yo espero mi oportunidad. La carrera del portero es diferente a la de los demás, muchas veces no depende de mí, sólo tengo que trabajar y trabajar para que cuando llegue ese momento esté preparado", agregó.

Lucho, que no se cierra las puertas a cambiar de aires, asegura que le gustaría quedarse y confía en convencer al cuerpo técnico y quedarse como tercer portero la próxima campaña, a pesar de que este curso no ha tenido el mismo rol que en la 18/19: "La relación con Lopetegui es buena y con su segundo al mando, con Juanvi Peinado. Él fue mi entrenador en el Rayo Vallecano. Cada vez que subo me tratan súper bien y he aprendido muchísimo. Sí es verdad que con Machín y Caparrós tuve más protagonismo. Cada vez que entreno con ellos me aconsejan. Yo ahora mismo me estoy preparando para lo que venga, sea en Sevilla o en otro sitio. Acá estoy feliz y trabajo para poder debutar en el primer equipo".

Hasta ahora, la única vez que el meta cafetero ha jugado con el Sevilla fue en un amistoso, pero sólo de recordarlo se le ponen los pelos de punta. "Lo que sentí el día del debut cuando salí al estadio€ me vi en un sueño. Entrar al césped y ver que el estadio estaba lleno, porque el Trofeo Antonio Puerta es muy importante. Estar con todos los jugadores titulares, Carriço, Banega, el 'Mudo' Vázquez. Los primeros minutos sí estaba nervioso, pero con el paso del partido me voy relajando y luego se da un uno contra uno en el que hago una parada y solté la presión, comencé a jugar más suelto", rememoró.

Lucho, que recordó su paso por las canteras del Real Madrid -donde fue compañero de Achaf Hakimi- y del Rayo Vallecano, confía en sus posibilidades, a pesar de que jugar en un club como el Sevilla no es nada sencillo. De momento, se fija y aprende todo lo que puede de Bono y, sobre todo, de su amigo Vaclik: "La competencia es sana, se demuestra con trabajo en cada entrenamiento. Todos mostramos que queremos ser el titular. Bono le hará bueno a Tomas (Vaclik), yo le haré bueno a Bono y Tomas nos hará buenos a los dos, subiendo el nivel al máximo. Ellos me han tratado siempre muy bien. Con Tomas he tenido una relación especial, lo considero un gran amigo y un buen consejero. Él es uno de los mejores del mundo, no sé si es porque entreno día a día con él".

No obstante, pese a lo importante que el checo es para el de Barranquilla, la persona con la más contacto tenía de ese vestuario era su compatriota Luis Fernando Muriel, ahora en las filas del Atalanta italiano. "Fue un año feliz para mí, con dificultades, pero me sirvió mucho para estar preparado. Yo vine al Sevilla Atlético, cada día luchaba y tenía claro de que cuando me dieran la oportunidad en el primer equipo no la iba a soltar. Tuve la suerte de tener a un gran amigo como Muriel y me apoyó muchísimo. Me acogieron muy bien en el primer equipo y me sentía como uno más", relató el arquero del filial.

"Lo que te puedo decir de Luis es que desde el primer momento me ayudó. Hubo un partido de pretemporada ante el primer equipo y se me acercó a decirme que sabía que yo era colombiano, que estaba para lo que necesitara. Me tendió la mano y siempre voy a estarle agradecido. Me dijo que para lo que necesitara en Sevilla, que cualquier cosa que me hiciera falta él iba a estar allí. Así fue, tuve un compañero y un amigo en el vestuario. Luis es una persona humilde, una persona que le gusta estar haciendo bromas. Me llevo muy bien con él. Me dio lástima que se fuera porque era un gran apoyo para mí, pero lo que buscaba era jugar y estar feliz. Pienso que tomó una buena decisión", consideró Lucho sobre el delantero, con el que espera poder volver a coincidir muy pronto, en la absoluta de Colombia, su gran sueño.

"Ahora mi sueño es llegar a una selección absoluta, ya he hecho todo el proceso de juveniles. La que me queda es esa, ese es mi camino y mi meta a la que quiero llegar. Recuerda las palabras que te voy a decir€ cuando me convoquen, se lo voy a poner difícil a David Ospina. Yo voy a respetarlo a él por todo lo que ha conseguido con la Selección. Tiene muchísimo mérito, pero tengo fe de que me van a convocar por lo que estoy haciendo, cuando llegue tendré que ganarme las cosas como los demás, pero fácil no se la voy a poner".