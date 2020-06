Betis y Sevilla FC 'controlan' a los jóvenes con más potencial

Ya hay fechas para el próximo mercado de fichajes en LaLiga, que irá del 1 de julio al 1 de septiembre. Y con vistas a ello, Betis y Sevilla FC llevan tiempo trabajando, también durante el parón, primero rastreando el mercado y ahora concretando sus objetivos, aunque la nueva realidad económica del fútbol les ha obligado a matizar sus planificaciones.



Pero dentro de la incertidumbre generalizada por saber cómo se desarrollará un mercado afectado por la deflación, lo que sí está claro es que las direcciones deportivas comandadas por Monchi, de un lado, y Alexis Trujillo y José Miguel López Catalán, de otro, se han fijado en algunos de los jugadores más prometedores del momento.



Y es que, dada la elevada competencia, es una táctica común en la mayoría de clubes tratar de pescar a los talentos del futuro y anticiparse al resto cuando éstos aún no han alcanzado precios desorbitados.



En este escenario, ProFootballDB ha realizado un estudio para clasificar a los diez jugadores sub 23 con mayor potencial, pero dentro de aquellos que aún tienen un valor inferior a los 20 millones de euros, apareciendo en el 'top ten' dos futbolistas que se encuentran en el radar de Betis y Sevilla FC.



El líder de este particular ranking es el delantero estadounidense, aunque internacional canadiense, Jonathan David, al que que el club de Heliópolis tiene en cartera, como desveló ESTADIO, como posible relevo de Loren Morón, cuya venta no está ni mucho menos descartada pese a la renovación que le ha sido ofrecida.



A sus 20 años, Jonathan David suma 23 goles en 40 partidos este curso y ProFootballDB le da un potencial de 91, que es el que presenta actualmente Mbappé, calculado por el sistema de clasificación ELO, que mide conceptos como goles, asistencias, nivel del rival, de la competición o del propio equipo y otros apartados claves



Además, el precio estimado que la citada web le coloca al delantero del Gent, en el pasado también relacionado con el Sevilla FC, es de 17,3 millones de euros, cifra que cuadra con lo que exige el club belga, que comenzó pidiendo 20 kilos pero habría rebajado sus pretensiones dada la actual crisis hasta los 15 millones, estando en la Bundesliga alemana la principal competencia del Betis.



El podio de estos diez jugadores sub 23 con más potencial lo completan el meta Dean Henderson (Sheffield United) y Myron Boadu (AZ Alkmaar), el más joven de todos a sus 19 años. Pero llama también la atención la entrada en el décimo puesto de Orkun Köckü, que se ha convertido este curso en un jugador clave en el centro del campo del Feyenoord a sus 19 años, siendo una de las alternativas que gustan a Monchi para sustituir a Banega como 'cerebro' de juego sevillista, aunque a su vez también está en la agenda del Betis.



El futbolista holandés de origen turco, sin embargo, ya filtró que sus preferencias pasan por arribar al Sevilla FC o al Arsenal, otro de sus pretendientes. Con un potencial de 86, ProFootballDB le da un precio de 5,4 millones, aunque en este caso se quedará a buen seguro corto, pues desde Inglaterra se apuntaba que los 'Gunners' están dispuestos a poner sobre la mesa más de 20 millones.