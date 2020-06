La enfermería del Sevilla da una de cal y otra de arena para el derbi

Una de cal y otra de arena para Julen Lopetegui de cara al duelo de este jueves (22:00 horas) ante el Betis en el Sánchez-Pizjuán. La enfermería nervionense ofrece este martes una noticia buena y otra mala de cara al derbi. En el lado positivo está que Suso ha vuelto a ejercitarse con aparente normalidad y tiene bastantes opciones de llegar a tiempo. Por contra, Lucas Ocampos ha sido la ausencia más notable por segundo día consecutivo en el entrenamiento de este martes.

Ocampos hizo saltar las alarmas al ser baja en la sesión del lunes, por culpa de unas molestias musculares cuyo alcance y gravedad no han sido detallados por los servicios médicos del Sevilla FC. No obstante, no pinta nada bien y diversas fuentes hablan de una dolencia en un abductor que le descartaría en principio para el choque con el que se reanudará LaLiga después de tres meses de parón por culpa de la pandemia del coronavirus.

El argentino y Suso son los extremos titulares de un Lopetegui que busca soluciones de urgencia para apuntalar su once de gala, que en el resto de posiciones -salvo que surja algún contratiempo más de última hora- tiene bastante decidido a quién va alinear para buscar la victoria ante el eterno rival; el primer paso obligado en la intención del club blanquirrojo de mantenerse fuerte en la pelea por las plazas que dan acceso a la Champions.

Cabe recordar que, además de tener entre algones a Suso y, sobre todo, a Ocampos, Lopetegui no podrá contar ante el Betis con el mediocentro Nemanja Gudelj, que debe cumplir un partido de sanción al ver la quinta amarilla en el último compromiso liguero, hace tres meses, en el Wanda Metropolitano y frente al Atlético de Madrid (2-2). A cambio, el técnico vasco recupera a Fernando, otro de los pilares de este equipo, que estaba lesionado cuando la Covid-19 dejó la temporada en 'stand by'.

El internacional albiceleste es un futbolista difícil de sustituir, ya que además de la potencia de zancada y la profundidad que aporta con sus entradas por banda, es un futbolista que ayuda mucho en defensa a su lateral gracias a sus sobresalientes condiciones físicas y que, lo más trascendente, está inspiradísimo de cara a portería. Tanto es así, que es el máximo anotador del Sevilla esta campaña con 12 goles (10 en Liga y dos en la Copa del Rey).

Una vez cumplidos todos los plazos establecidos en el protocolo de LaLiga para la vuelta y pendientes de las noticias que ofrezca la enfermería, el conjunto blanquirrojo se ejercitará este miércoles en el escenario del partido, el Ramón Sánchez-Pizjuán, en la última sesión antes de la vuelta a la competición.