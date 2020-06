Kökcü, en la agenda de SevillaFC y Betis, da un giro en la decisión sobre su futuro.

Como ha venido informando ESTADIO Deportivo, dentro de la planificación que Monchi tiene en marcha de cara a la próxima temporada, una de las grandes prioridades es fichar un relevo de garantías para Éver Banega, que a final de temporada se marchará libre al Al-Shabab.

En este sentido, el director deportivo del Sevilla FC tiene en su agenda nombres como el de Maxime López, que recientemente ha dado pistas sobre su futuro; el turco Can Kahveci, cuyo agente admitió que existe un seguimiento por parte de los técnicos nervionenses; o el holandés, también de origen turco, Orkun Kökcü, sin olvidar la complicada opción del regreso de Ivan Rakitic.

En el caso de Kökçü, también relacionado con el Betis, semanas atrás parecía que el joven centrocampista del Feyenoord, de sólo 19 años, había filtrado los múltiples intereses para decidirse entre dos clubes: Arsenal o Sevilla FC. Aunque también ha aparecido en los últimos días en el punto de mira del Fc Barcelona. Pero la situación podría dar un vuelco a tenor de sus palabras.

A sus 19 años, y pese a ser una de los jóvenes talentos más codiciados del fútbol europeo, Kökcü no descarta continar ahora en el Feyenoord, con el que tiene contrato hasta 2023. "Todavía no he terminado aquí, lo estoy pasando bien y quiero ser campeón el año que viene", ha asegurando en 'Voetbal International', donde pese a todo mostró su malestar por las ofertas de renovación que le ha presentado el conjunto holandés, al entender que no se corresponde con su actual estatus: "¿El Feyenoord quiere que me quede?". Por ahí seguirían vivas las opciones de Betis y Sevilla FC, que sí podrían satisfacer las exigencias económicas de un Kökçü que ahora, sin embargo, parece más dispuesto a posponer su salida.

Además, el centrocampista, internacional holandés hasta la sub 19, admite que sus orígenes turcos -ahora se ha decidido por sub 21 de ese país- pesan bastante y también podría influir en su futuro. "Estoy orgulloso de jugar en el Feyenoord. Todos saben que somos del Besiktas, como mi familia . Me gustaría jugar en el Besiktas en el futuro. Por supuesto, soy profesional y también iría al Galatasaray, pero el Be?ikta? sería mejor. Mi agente y mi familia están interesados ??en este tema", sentenció.