Así vio Monchi al Sevilla: la pausa de Banega, el partidazo de Fernando y el crecimiento de Koundé

El director deportivo del Sevilla FC, Monchi, describió como "agridulce" el meritorio empate contra el Barcelona (0-0), ya que considera que Lopetegui supo reconducir al equipo ante el dominio inicial de los culés y ha destacado la pausa de Éver Banega, el enésimo partidazo de Fernando Reges y el imparable crecimiento de Jules Koundé como claves del sólido y completo encuentro firmado en la noche del viernes.

"La sensación es agridulce porque es verdad que en los primeros 30 minutos no supimos leer el partido y sufrimos. Apenas tuvimos el balón y eso ante el Barcelona no se puede hacer, pero a partir del parón el equipo cambió y en el segundo tiempo fuimos superiores al Barcelona. Me quedo con la mejoría pero quizás me falta un poquito", señaló Monchi a las cámaras de Movistar tras el choque.

"La salida de Banega y el cambio táctico del míster" influyó de manera decisiva en la reacción del conjunto nervionense. "(Lopetegui) metió a tres jugadores atrás, incrustando a Fernando entre los centrales y liberando más a los laterales ante Semedo y Jordi Alba. Nos hemos igualado más y hemos tenido más tranquilidad con el balón. Ever tiene esa pausa que se necesita contra equipos como el Barcelona", ha opinado el de San Fernando, que también tuvo elogios para Fernando y Koundé.

"A Fernando no le voy a descubrir ahora. Es un magnífico jugador que nos está dando muchísimo. En el caso de Jules Koundé, es un chico muy joven que está creciendo. Necesitaba adaptarse a un campeonato y un idioma nuevo y la verdad es que en estos tres partidos tras el parón ha tenido un rendimiento altísimo. Tenía una papeleta difícil con los jugadores que tenía enfrente y lo ha solventado muy bien".

"Con el traspaso de Nolito ganamos todos"



Monchi también se pronunció acerca de los detalles de la salida de Nolito, que considera beneficiosa para todas las partes: "Era un tema complicado, porque el jugador ya había transmitido en los últimos días que no iba a continuar a partir del 30 de junio (acaba contrato). Apareció la opción del Celta y llegamos a un acuerdo en el que todos estamos contentos. El Celta se lleva a un jugador que quería, 'Nolo' se va a un club donde le quieren mucho y le aseguran más tiempo de contrato y nosotros hemos tenido alguna ganancia económica".

Ánimos para su amigo Unzué



Sobre su excompañero Juan Carlos Unzué, quien ha anunciado que sufre ELA y que las previsiones médicas son fulminantes, comentó que "es difícil mandarle un mensaje cuando él está más fuerte que nadie". "Lo único que puedo hacer es darle un abrazo fuerte y que nos siga transmitiendo esa fuerza", deseó.