Kanouté elige a su sucesor en el Sevilla... "aunque sea defensa"

Pocas voces hay con más capacidad de influencia en el sevillismo que la del admiradísimo Frédéric Kanouté, de ahí que resulte del todo relevante que muestre su reconocimiento ante el gran nivel al que está rindiendo un jugador de la actual plantilla nervionense, al que ha bendecido y nombrado como su digno sucesor, a pesar de su temprana edad y, como el propio exdelantero se ha encargado de remarcar en tono jocoso, "aunque sea defensa".



Kanouté se ha quedado prendado de las virtudes, el imparable crecimiento y el enorme potencial que está demostrando Jules Koundé (21 años). Y no es para menos, pues el también galo de ascendencia africana (beninesa, en su caso) dejó el lunes otro partidazo ante el Villarreal, exhibiéndose esta vez como un profundo y peligroso lateral derecho que no descuida su espalda y con fondo para soportar un ida y vuelta constante en un partido intenso y de múltiples disputas.



Relevó durante los primeros 45 minutos a Jesús Navas y fue el mejor del equipo, antes de volver al eje de la defensa, donde ya brilló ante Barcelona, Levante y Betis por su rapidez al cruce y su soltura tomando decisiones con la pelota. Titular en los cuatro partidos después del parón, Koundé ha elegido el momento más importante para soltar amarres y mostrar por qué Monchi pagó 20 millones de euros (podrían ser 25 con variables) por un joven del que 'nadie' hablaba hace unos meses.



Todo ello lo expresó Kanouté a su manera. En pocas palabras, suficientes en un tipo que nunca habla de más ni dice algo en lo que no cree a conciencia. Además de orígenes, sevillismo y la letra K de sus apellidos, ambos comparten el dorsal número 12 de la camiseta blanquirroja, que, atestigua orgulloso el mito en sus redes sociales, "está en buenas manos".





Aunque sea defensa ??el 12 está en buenas manos @SevillaFC ???????? — Fred Oumar KANOUTÉ (@FredericKanoute) June 22, 2020

De verdad gracias es un honor leyenda ???????????? https://t.co/cd6UGcqd2C — Jules Kounde (@jkeey4) June 22, 2020

el ex del Girondins de Burdeos para confirmar su paso adelante. Le avala, ni más ni menos que uno de los pilares sobre los que se sustentó el denominado 'Sevilla de los títulos'.de la historia de la entidad (136) y(290), Kanouté conquistó: dos de la UEFA y otros dos de la Copa de Rey, además de una Supercopa de Europa y otra de España; siendoNormal que se sienta honrado por recibir los elogios de, según ha declarado el propio Koundé en unen respuesta a la publicación del mítico delantero franco-malí durante el encuentro que el pasado lunes disputó el conjunto nervionense en Villarreal (2-2). El piropo, desde luego, es para ponerse colorado de orgullo. Y para trabajar con más dedicación aún si cabe para no defraudar. Ahora esy eso son palabras mayores.