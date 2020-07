El Sevilla, Roque Mesa y el Cádiz encuentran una solución a tres bandas

El Sevilla FC, después de firmar una excelente temporada a falta aún de la rúbrica en la Europa League, acudirá al mercado estival de fichajes con la idea de retener al grueso de la plantilla comandada por Julen Lopetegui y realizar puntuales mejores en demarcaciones en las que más carencias hay. Esto deja un futuro más que incierto para jugadores que no han contado para el técnico, como Rony Lopes, o para los once futbolistas que deben volver de sus respectivas cesiones y que, a priori, no tienen sitio.

La 'operación Salida' va a ser este año tan determinante o más que los fichajes. Al menos, Monchi y su 'loan manager', Julién Escudé, están cerca de encontrar salida a uno de esos teóricos descartes. El Sevilla y el Cádiz han encontrado una solución a tres bandas para despejar el futuro de Roque Mesa, que esta recién acabada temporada ha estado cedido en el Leganés, como Bryan Gil, Juan Soriano y Amadou.

Según informa COPE Cádiz, el mediocentro grancanario estaría muy próximo a firmar por el conjunto amarillo, al que llegaría a coste cero. Según esta información, el Sevilla no percibiria cantidad alguna, ya que tomarían la vía de la rescisión del contrato, pero a cambio se ahorraría la ficha del último año de vinculación que le aún le restaba al Telde.

En esta operación, de confirmarse, todo quedaría en familia, ya que cabe recordar que el actual director deportivo del Cádiz, Óscar Arias, fue mano de derecha de Monchi y le sucedió cuando se marchó a la Roma, ocupando su cargo en el Sevilla. Precisamente, durante el año que estuvo ejerciendo ese rol, se hizo con los servicios de Roque Mesa. Primero llegó como cedido del Swansea y luego fue ejercida la opción de compra, ya con Joaquín Caparrós como Director de Fútbol.

El Cádiz se ha puesto manos a la obra nada más sellar su ascenso a Primera división. Tanto es así, que el club que preside Manuel Vizcaíno ya tendría apalabrada la llegada de Álvaro Negredo y este mismo martes ha anunciado que ejerce la compra definitiva de hasta cinco futbolistas que tenía a préstamo en esta pasada 2019/2020.