Kubo, en la agenda de Sevilla y Betis, revela sus planes de futuro

Takefusa Kubo ha aprovechado su cesión en el Mallorca, pues, pese al descenso del conjunto bermellón, ha completado una buena temporada, con detalles y actuaciones que invitan a pensar que dará que hablar en el fútbol español. De momento, sus prestaciones en su estreno en LaLiga han propiciado que lluevan en Chamartín las peticiones de cesión para la próxima termporada.

Así, tanto Betis como Sevilla se encuentran en la lista de equipos interesados en contar con el nipón, llegándose a decir que los nervionenses han tomado la delantera por el habilidoso extremo. De momento, el destino de Kubo continúa en el aire, si bien el propio futbolista no esconde cuáles son sus verdaderos deseos, entre ellos continuar en España.

El japonés los desveló en una entrevista concedida en 'France Football', en la que señaló el Real Madrid como objetivo. "Mi sueño siempre ha sido ser uno de los mejores jugadores y no dejaré de trabajar para lograrlo. Siempre he dicho que mi objetivo era jugar en el Real Madrid. Para eso trabajo y lo hago lo mejor que puedo, incluso sin saber qué pasará", indicó Kubo, que añadió: "Me gusta mucho poder jugar al fútbol en una de las mejores ligas del mundo. Se nota, ¿verdad?".

Igualmente, habló muy positivamente de su etapa en el Mallorca, su primera experiencia en España tras fichar por el Real Madrid: "El club me he hecho crecer como jugador y también como persona. Dejo muy buenos amigos con quienes he compartido buenos y malos momentos, y siempre he notado el afecto de la gente de la isla. Ha sido una temporada inolvidable en muchos sentidos".