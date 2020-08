Tres sevillistas en el once ideal de la jornada en la Europa League

El Sevilla FC es colmado de elogios por el partidazo firmado ante la Roma en los octavos de final de la Europa League. Después de 17 días sin competir, los pupilos de Lopetegui ejecutaron en el MSV-Arena de Duisburgo un plan perfecto en el que todos brillaron a un gran nivel. Fue un triunfo coral, en el que obviamente hubo también algunos nombres propios.



Por ello, tres sevillistas han sido incluidos en el once ideal de esta jornada en la Europa League que elabora la web especializada WhoScored, basado estrictamente en datos estadísticos.



Uno de ellos es Jules Koundé, imponente en defensa y que rozó el gol en hasta tres ocasiones: en una se topó con el larguero tras cabecear un saque de esquina, otra acabó en las redes pero fue anulado por un fuera de juego muy justo y, ya al final, Pau López se sacó de encima su cabezazo a bocajarro en el segundo palo. Por todo ello, la citada web la de una puntuación de 8,11.



Al central francés le acompaña Éver Banega (8,92), decidido a despedirse a los grande del Sevilla FC en esta Europa League. El argentino fue el director de una orquesta que destiló una música casi perfecta y además pudo coronar su actuación con un golazo, si bien la madera repelió su lanzamiento de falta directo.



Completa la terna sevillista en este once ideal Sergio Reguilón (8,79), autor de un golazo que abrió el camino del triunfo, lo que le ha valido, junto a su 93% de acierto en el pase, para ser nominado también por la UEFA a jugador de la semana. Para ello compite con Jonas Wind, Júnior Moraes y Rui Patrício, meta del Wolverhampton, rival nervionense en cuartos. Todos ellos figuran en un once ideal que puede ver en nuestra galería.





Who are you voting for? ??



?? Rui Patrício

?? Sergio Reguilón

?? Jonas Wind

?? Júnior Moraes#UEL | #UELPOTW | @hankookreifen — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 6, 2020