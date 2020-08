Fernando Navarro: "Ayer disfrutas, pero cuando te metes en la cama ya piensas en el Manchester".

Si hay alguien en el Sevilla FC actual que sabe lo que es levantar un trofeo de la Europa League con sus propias manos ese es Fernando Navarro. El que fuera capitán nervionense encargado de levantar al cielo de Varsovia la cuarta Europa League, ahora adjunto a la dirección deportiva de Monchi, se encuentra junto al resto de la expedición sevillista en Düsseldorf.

Desde allí, al catalán ha atendido a los medios oficiales para repasar cómo ve al equipo es esta recta final de la temporada. "Estoy muy contento y satisfecho por la implicación y el rendimiento del equipo durante una temporada muy complicada y atípica a todos los niveles. Siempre han respondido de forma excelente y tras una victoria como la de ayer estamos muy felices. El equipo ha tenido durante todo el año una mentalidad excelente, un grupo de jugadores y cuerpo técnico que se exigen mucho y se han preparado muy bien. Durante el confinamiento han trabajado muy bien y ahora todo se ha vuelto a rearmar. Es para estar satisfechos con la dedicación de todos", ha reconocido el exfutbolita, que también ha hablado sobre las siguientes cuestiones.

El Wolverhampton no lo puso fácil: "El partido era muy complejo. Nosotros, que estamos más dentro del análisis de los rivales sabíamos que sería un partido con muchas aristas, contra un equipo que defiende muy bien y ha tenido grandes registros, con jugadores de mucho talento y quizá no tan conocido, pero sí de mucho nivel y bien trabajado. Ayer se demostró. Es un equipo al que le tienes que ganar tú porque no te regala nada. Fue un partido muy completo a todos los niveles, trabajado bien por todos".

Cómo vivió el partido desde la grada: "Como todos. Muy contento, sabía que ya era casi definitivo por cómo se había comportado el rival todo el partido. Es un gran gol. Lo he visto repetido y es preciosa la ejecución. Siempre te queda la incertidumbre hasta el final, aunque no hubo mucho alargue, pero demostramos madurez, tablas y se vio un juego sobre todo en campo rival".

Idilio con la Europa League: "Al final la historia te da la importancia y el Sevilla en esta competición lo ha demostrado. Nadie la quiere como nosotros y eso cuando entras por la puerta del vestuario lo sabes y te hace dar un poquito más".

Se verá favorito el United: "No sé qué pensarán. Te puedo decir lo que pensamos nosotros, que el Manchester es un gran equipo con una historia tremenda y excelentes jugadores. Va a ser una eliminatoria compleja y difícil. La base del club y del grupo es que respeta a todos los equipos y se prepara bien para intentar ganarles".

Sin tiempo para saborear la victoria: "El fútbol va rápido para lo bueno y para lo malo. Ayer disfrutas, pero cuando te metes en la cama ya piensas en el Manchester. El fútbol es continuo y da poco tiempo para la alegría y para la tristeza. Quizás deberíamos disfrutar un poco más, pero en fútbol lo que has hecho no vale de nada".

El ser a partido único ¿es una ventaja?: "Es una temporada atípica en todo y esta va a ser la primera vez. No sabemos qué va a pasar en el futuro y quizás se convierta en norma porque permite estar más aislados y protegidos. Es una muestra más de la profesionalidad y la mentalidad del equipo. Estamos separados de la familia pero todos entendemos que es necesario y es lo mejor".

Es diferente sin público: "Evidentemente es un espectáculo y un divertimento para la gente. Cualquier deporte o actividad sin que alguien lo pueda disfrutar y estar presente, tiene poco sentido. Pero esta situación es desconocida para todos, todos queremos jugar con público porque las sensaciones se multiplican por cien, pero esperemos que se solucione pronto esto de la pandemia y que la gente pueda disfrutar".

En lo personal, cómo está llevando el fútbol desde los despachos: "Personalmente estoy disfrutando muchísimo del fútbol desde el otro lado. Poder vivirlo de nuevo, de manera diferente pero cerca de lo que es el ambiente del vestuario, la planificación... Son sensaciones que te llevan un poquito al pasado reciente y la verdad es que puedo decir que contento es poco. Estoy orgulloso y disfrutando. Es un privilegio".

Qué destaca de Julen Lopetegui: "Es un entregado a la profesión, un trabajador incansable. Cuando digo Julen lo extiendo a todo el cuerpo técnico y todo lo que hace lo prepara en un sentido. El Sevilla es exigente, su cuerpo técnico también y para conseguir cosas importante hay que serlo, tanto en la vida como en el fútbol".