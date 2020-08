Sevilla F.C.-Inter: partido en directo, resultado y crónica.

¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la final de la Europa League entre el Sevilla FC y el Inter de Milán. Aquí podrás estar enterado al minuto de los onces oficiales y todo lo suceda antes y durante el partido.



Ya se conocen los onces. Lopetegui esta vez no repite once y da entrada en la punta de lanza a De Jong, autor del gol de la victoria ante el Manchester United, en lugar de En-Nesyri. Forma por tanto el Sevilla FC con Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Fernando, Jordán, Banega; Suso, Ocampos y De Jong.



En el Inter, por su parte, Antonio Conte pone en liza el once que se prevía: Handanovic: Godín, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro y Lukaku.





El #SevillaFC pone rumbo a Colonia para jugar la #UELFinal y ha sido despedido con el himno del centenario.