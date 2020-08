"Mi padre se fumó un puro y se bebió un whisky para celebrar la Europa League del Sevilla"

Julen Lopetegui sigue sin digerir del todo la enorme satisfacción con la que ha acabado su primera temporada en el Sevilla FC, cuarto clasificado en LaLiga y con doble billete para la próxima Champions, pues también ha ganado la Sexta Europa League. El de Asteasu ha explicado sus emociones en una entrevista para Fox Sports con su entrenador Carlos Aimar, que le dirigió en el Logroñés y ante el que se ha mostrado mucho más suelto que en sus ruedas de prensa. Está feliz y su familia, según ha relatado, lo está tanto como él... o aún más.

El recibimiento de sus seres queridos y la celebración en su localidad natal ha dado la vuelta al mundo, por emotiva y por merecida. "Mi madre murió hace años. Mi padre tiene 90 años y está como un roble, se fumó un puro y se bebió un whisky para celebrar la Europa League, así que imagínate", relataba Lopetegui, quien también se refirió a sus lágrimas de emoción después de derrotar al poderoso Inter de Milan en la final de la Europa League.

"En ese desahogo hay una emoción, una emoción positiva. Cuando confluyen las emociones la razón se aparta y no sabe explicar uno el porqué. Me imagino que detrás están las muchas horas de dedicación y trabajo, de ilusiones, alegría por la emoción de tu gente, que te ha ayudado y que sufre como tú o más en los momentos duros, y que se alegran más que tú incluso. Por mucho que fueran lágrimas había mucha alegría. Ese abrazo con Éver -le ponen la imagen de la final-, ese pedazo de futbolista y profesional. Yo sabía que se iba a ir y yo le decía que lo imaginaba levantando esa copa y él asimiló ese reto. Me imagino que iban por ahí todas esas emociones".

"Lo que yo quiero es dominar todas los momentos del juego y ser muy consciente de las características de tus futbolistas. Y tú tienes que sacar el máximo provecho de los futbolistas que tienes. Conocer al rival te da rédito para tener el control. Nosotros queremos tener el control con el juego desde atrás, pero no queremos darnos un tiro en el pie. Hay otros partidos en los que el plan es ser un poco más directo, depende del rival, de tus jugadores. A veces es controlar la segunda jugada y a veces es tener mucha amplitud y mucha profundidad con el control de la pelota", explicó sobre el buen papel del equipo en el torneo.

Su presente es tan ilusionante y reconfortante, que Lopetegui se niega a mirar atrás para pensar en su mala salida de la selección o en su fallido fichaje por el Real Madrid. "No, no, no voy a hablar del pasado, eso ya lo he explicado varias veces. En ese momento la decisión que tomé no iba en contra de nada de la responsabilidad como seleccionador de España en el Mundial, era mi trabajo y mi ilusión también. A partir de ahí venía una situación posterior a haber cumplido o no los objetivos en los que tanta ilusión teníamos. No voy a abrir el baúl de los recuerdos. Siempre he tomado las decisiones pensando en cumplimentar la responsabilidad principal, que entonces era ser seleccionador".

El técnico vasco siente que el Sevilla ha sacado lo mejor de él. "No hay tanto misterio, es trabajo, pasión, dedicación e ilusión. Cada experiencia te hace la piel más dura, de cada experiencia aprendes. Venía de entrenar al Real Madrid y tenía la esperanza de volver a entrenar y rápido. Y afortunadamente he tenido la suerte de entrenar a un club fantástico como es el Sevilla, un club perfectamente estructurado, donde desde el principio confluyeron tanto las ilusiones del club como mi idea y mi objetivo futbolístico y hemos trabajado muy duro juntos para conseguir meternos entre los cuatro primeros empatados con el Atlético de Madrid, que no es nada sencillo en la Liga española, y luego tener esta suerte inmensa y esta alegría de levantar la Europa League, además en una edición muy especial, porque no es lo mismo jugar a dos partidos que a uno".

"Había mucho de Europeo y de Mundial con partidos cada cinco días. Y tuvimos que afrontarla con equipos muy potentes. La Europa League es ahora una competición buscada y deseada por todos los grandes equipos que no pueden seguir en la Champions y nos enfrentamos a todos estos grandes dinosaurios y tuvimos la suerte de poder ganarla", ha añadido sobre una experiencia que nunca podrá olvidar.