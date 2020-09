Reguilón pasa a la ofensiva

Monchi fue muy claro hace unos días. Reguilón estaba "muy difícil" pero "siempre sería una opción". Y no es sólo porque los nombres de los clubes que le pretenden pero que no acaban de hacer una oferta son de un poderío económico importante sino porque el propio Madrid no sabe si finalmente contará con él esta temporada.

Era y es un fichaje de 5 de octubre -final de mercado-, pero mientras tanto el director deportivo sevillista negociaba alternativas que se ajustaban al presupuesto desde hace semanas y hoy posiblemente hará oficial el fichaje de Marcos Acuña, con lo que Lopetegui tendrá un lateral izquierdo titular para afrontar la Supercopa de Europa y el arranque liguero en apenas unos días.

Sin embargo, el Sevilla FC no es el único que se está moviendo. Reguilón dejó muy claro que le encantaría seguir en Nervión. Tan claro como que no dependía de él. Pero tampoco tiene la seguridad de lo que ocurrirá, de ahí que haya pasado a la ofensiva.

Los clubes en los que su nombre está o ha estado encima de la mesa (Chelsea, Manchester United, Nápoles, Inter...) no han avanzado en sus propuestas aún y, según desvela la SER, el agente del jugador, Kia Joorabchian, no sólo sondea el mercado inglés que tan bien domina sino que también habría tanteado al Atlético de Madrid. No es al único poderoso de Europa al que habría llamado a las puertas.

Incluso no se descarta su continuidd en el Madrid, pero para eso tendría que darse una salida que se antoja improbable a día de hoy: la de Marcelo. Desde su país, Brasil Esporte Interativo asegura que está dispuesto a escuchar ofertas y en Italia señalan a Inter de Milán -que ha incorporado a Kolarov- y Juventus como los candidatos a recibirle. Sin embargo, los ocho millones que cobra hacen compleja su salida y, con ello, que Reguilón se quede. Mendy es inamovible.

Por ello, tanto al jugador como al Sevilla sólo les queda armarse de paciencia y esperar a que los últimos días de mercado clarifiquen una situación que a día de hoy sigue estando como dijo Monchi, difícil.