Pozo se ve "más maduro y más jugador" para un Sevilla de Champions.

Ha aprovechado a la perfección su cesión al Mallorca en el segundo tramo de la competicion liguera, jugando todos los partidos con el conjunto balear. Ahora, Alejandro Pozo ha vuelto al Sevilla Fútbol Club, de donde tuvo que salir tras una primera vuelta a la sombra de Jesús Navas, con el que ha vuelto a coincidir aunque el de Huévar confía en sí mismo para tener más minutos que la temporada pasada.

"He vuelto más maduro, me vino genial la cesión al Mallorca, jugué casi todo allí y he cogido experiencia en Primera. Vengo más maduro a la hora de la toma de decisiones. Las dos cesiones que he tenido me han venido genial para volver más maduro y más jugador. Es complicado jugar en este equipo y a veces hace falta marcharte para buscar esa oportunidad. Ahora la vuelvo a tener y ojalá me pueda quedar y triunfar en el Sevilla", ha explicado el canterano.

Lopetegui retrasó a Pozo por necesidad al lateral derecho, donde solo contaba con Jesús Navas como hombre específico. Una posición nueva para el canterano pero que asume con naturalidad siempre y cuando le sirva para jugar: "Salí a Mallorca porque necesitaba confianza, soy joven y necesitaba jugar. He vuelto con esa confianza y el míster está contento conmigo. Si me puedo quedar tengo que trabajar y darlo todo si llega la oportunidad. La de lateral fue una posición nueva para mí, Julen me puso ahí y acabé jugando toda la temporada en ese puesto en el Mallorca. Siempre he dicho que donde más opciones tenga lo daré todo. Donde quiera el míster, ahí lo haré".

El retrasar su posición ha provocado que tenga que competir el puesto con el que es su ídolo, cómo él mismo ha reconocido en más de una ocasión. "Es un orgullo, en los seis meses del año pasado aprendí mucho, como ahora. Este año los partidos son más seguidos, hay muchas competiciones y tenemos que ser una plantilla amplia para que, entre el que entre, lo haga bien. El año pasado nos fue bien y esperemos que éste vaya igual", afirmó Pozo.

Y el próximo compromiso es nada más y nada menos que la Supercopa de Europa ante un Bayern de Múnich que ayer debutaba en la Bundesliga metiendo ocho goles al Schalke 04. "El Bayern ha demostrado ser de los mejores del mundo pero nosotros nos hemos enfrentado a equipos muy difíciles en la Europa League y lo hemos solventado bien. Vamos a darlo todo y ojalá se pueda lograr".

Por último, el canterano admitió que se siente partícipe del título de la Europa League cosechado en Colonia, no en vano disputó toda la fase de grupos antes de marcharse cedido, pese a ver la final por la televisión: "Estaba nervioso en casa, y deseando que ganásemos la copa porque te sientes partícipe. Jugué los seis partidos de la fase de grupos y siempre te da alegría que gane tu equipo, pero habiendo participado, más todavía".