La preocupación del técnico del Bayern de cara a la Supercopa

Sevilla FC y Bayern Múnich se jugarán el primer título de la temporada el próximo jueves 24. El Puskas Arena de Budapest acogerá una nueva cita histórica para los de Nervión, con la Supercopa de Europa en juego, y a su vez será el escenario del 'experimento' ideado por la UEFA, que permitirá la entrada de un 30% del aforo en un estadio con más de 60.000 asientos, como medida para calibrar las condiciones del progresivo regreso de los aficionados a los campos de fútbol.

El máximo organismo futbolístico europeo ha repartido la mayoría de la entradas entre sus patrocinadores y el público local, concediendo 3.000 localidades a cada uno de los clubes, si bien en el caso del Sevilla FC sólo se han agotado en torno a 500, dado el alto precio del viaje y el temor existente en los aficionados, que deberán someterse a una prueba PCR, a pagar de su bolsillo, con una antelación máxima de 72 horas al comienzo del partido, y cuyo resultado negativo deberá estar redactado en inglés o húngaro.

En el Bayern, por su parte, y dado su poderío económico, correrán con los gastos de dichas pruebas para sus aficionados. Pero el técnico del conjunto alemán, Hansi Flick, ha mostrado su preocupación después de que los datos sobre infecciones por coronavirus en Hungría hayan ido en aumento en las últimas horas. "Hay algo en esta historia que se me escapa, y que no entiendo, pero no somos nosotros los que tenemos que tomar determinadas decisiones", aseguró el entrenador del cuadro germano, que el pasado viernes ya tuvo que jugar a puerta cerrada ante el Schalke en su estreno en la Bundesliga debido al aumento de contagios en Baviera.

Más comedido se ha mostrado el presidente del club muniqués, Karl-Heinz Rummenigge, quien comprende la decisión de la UEFA de "dar un paso hacia la normalidad", pese a que las autoridades alemanas han calificado a Hungría como "zona de alto riesgo". "No tenemos ningún interés en que la gente regrese a Múnich infectada con el coronavirus. Por el momento hay 2.100 personas que quieren estar con nosotros", precisó, tranquilizando también a sus aficionados al asegurar que, al pasar menos de 48 horas en Hungría, no tendrán que pasar una cuarentena cuando regresen a Alemania, al contrario de lo que sucede cuando se llega procedente de otras zonas de riesgo.