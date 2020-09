Monchi: "Lo importante es no irse del partido".

Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, director general deportivo del Sevilla Fútbol Club, ha pasado por los micrófonos de Radio Marca Sevilla horas antes del partido ante el Bayern de Múnich para dejar sus sensaciones. "Estamos ante una final, es un día especial que ya estamos locos porque llegue la hora del partido e intentar conseguir un nuevo título para España, Andalucía y Sevilla. Estamos con muchas ganas y con la ilusión intacta", ha comentado.

Enfrente estará un todopoderoso como el Bayern: "Es una vuelta de tuerca más a la exigencia que este club ha tenido que ir soportando, hoy es un nuevo reto importante, no solo a nivel de calidad, un equipo con una confianza tremenda en sus posibilidades y con mucha hambre de ganar cosas. Aquel partido de Mónaco contra el Barça puede ser un buen espejo donde mirarnos, tenemos un reto de los más difíciles que nos hemos encontrado por Europa, tenemos que intentar darle al partido la importancia y el cariz que que tiene para poder levantar la copa", ha explicado.

Qué sistema utilizará Monchi: "Creo que el Sevilla durante la temporada pasada ha alternado formas de jugar y sistemas. Creo que siempre lo ha hecho en función de lo que el míster cree mejor a nuestro favor y para hacer más daño al rival. Hemos llegado aquí con unas armas y no vamos a renunciar a ellas más allá del sistema, es mucho más importante la filosofía de juego que el sistema".

Dudas en el lateral izquierdo: "Estoy muy tranquilo con la llegada de Marcos Acuña y con la aportación de Sergio, es la posición que menos me preocupa a día de hoy".

El rival también se le ha ido Thiago: "La baja de Thiago es importante pero tiene a un jugador muy versátil como es Kimmich, me parece un jugador todoterreno, que hace todo bien y no creo que el equipo se debilite, al contrario, el hecho que Kimmich juegue por dentro hace que entre Pavard, un campeón del mundo, así que posiblemente sea un equipo más compacto y con los cuatro 'bichos' que tiene arriba...".

La clave del partido: "Todo lo que no sea ir contracorriente nos va a dar vida, pero lo importante es no irse del partido, si te vas cuando te das cuenta te han metido cuatro goles. Lo importante es no irnos, porque si te vas con un equipo normal ya sufres, con un equipo de la elite...".

Se notará la baja de Banega: "Éver no está y es una baja importante pero el equipo tiene recursos para no perder un ápice, el míster es capaz de inculcar a todos su idea, Ivan Rakitic ya lo tiene en la mente y seguro que nos va a ayudar mucho, además de la experiencia de jugar partidos como estos".