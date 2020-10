United y Arsenal piensan en Monchi, que cierra su puerta y la de Koundé

El Sevilla tiene en nómina a muchos objetos de deseo de los principales clubes de Europa que constantemente llaman a su puerta para intentarse llevar a Lucas Ocampos, a Jules Koundé, a Diego Carlos Santos... o incluso a la persona que hizo posible sus llegadas a Nervión con precios que multiplican por tres al que tenían hace sólo un año. Monchi también recibe cantos de sirena y tentadoras propuestas, como las que revela la prensa británica, que informa de que el Arsenal y, sobre todo, el Manchester United tenían el nombre del 'León de San Fernando' entre sus principales candidatos para incorporar a su organigrama un puesto inédito en la gran mayoría de clubes ingleses: el de director deportivo.

Monchi siempre ha admitido estar seducido por la posibilidad de probar en la Premier League e intentar demostrar que su cargo es esencial en el mundo del fútbol. Antes de su aventura con la AS Roma, el gaditano pasó seis meses en Londres, empapándose de la cultura inglesa, viendo muchos encuentros y perfeccionando un idioma que no dominaba. Sin embargo, su casa es Sevilla y el Sevilla FC, les echó mucho de menos en sus dos años en Italia. Entonces necesitaba un cambio de aires, pero hace un año regreso y ya no se imagina en otro sitio. Por eso, en una entrevista en exclusiva concedida a 'The Telegraph', Monchi cerró su puerta y, de paso, también la de Koundé.

El exdirector deportivo del PSG, Antero Henrique, y el responsable del área deportiva del RB Leipzig, Ralf Rangnick, también fueron sondeados por el United para la dirección deportiva, que contempló además darle el puesto a exjugadores como Rio Ferdinand o Patrice Evra. Monchi, que no hizo declaraciones sobre ese interés en convertirse en un 'Diablo Rojo', cree que en Old Trafford -y en todos los grandes clubes de la Premier- harían bien en incorporar la figura del director deportivo. "Somos especialistas en hacer más con menos", se congratula Monchi, que comparte su fama mundial y su extraordinario reputación con todos las personas que componen el Sevilla, un club que se ha ganado el derecho a ser respetado en todo el planeta.

"En mi opinión, todos los clubes deberían tener un director deportivo. ¿Cuál es la función principal? Dedicar el tiempo a todo lo relacionado con el aspecto deportivo. En un club en el que el 60 ó 70 por ciento del presupuesto se asigna al primer equipo, es muy difícil de entender que no tengas un especialista que se ocupe de eso. El Manchester United es probablemente uno de los cinco mejores clubes del mundo, pero no tiene esa posición específica. Creo que los clubes son cada vez más conscientes de que realmente necesitan cubrir este puesto y de que los directores deportivos somos la conexión entre el cuerpo técnico, la plantilla y la directiva, conocemos el mercado, obtenemos mucha información a través de los diferentes ojeadores... Entonces, no puedo entender que un club como el United no tenga un cargo así. Lógicamente, tengo que creer en este puesto porque eso es lo que hago; pero creo que es esencial", ha explicado.

De otra parte, Monchi también ha explicado los motivos por los que el Sevilla ha rechazado una oferta del Manchester City de "más del doble" de lo que pagó hace un año por Koundé: "Jules es un profesional inmenso y no tengo ninguna duda sobre su implicación con nuestro club. Fue una gran apuesta y creció mucho la pasada temporada. Ha llegado una oferta del fútbol inglés, la hemos valorado y la hemos rechazado porque, aunque es más del doble de la inversión que hicimos hace 12 meses, la consideramos insuficiente".

"Si llegan más ofertas, lo evaluaremos y decidiremos, como siempre hacemos. No tenemos miedo de vender, porque eso es lo que hemos hecho en las últimas dos décadas y eso es lo que nos ha permitido crecer. Es nuestro modelo, vender para crecer. Pero queremos vender por una cantidad significativa para poder reinvertir esas cantidades en nuevos jugadores que, a su vez, mejoren la plantilla", ha añadido sobre un mercado que cierra el 5 de octubre y en el que Monchi sigue buscando cómo mejorar el equipo que dirige Lopetegui. En este sentido, en las últimas horas ha movido ficha por el extremo del AZ Alkmaar Oussama Idrissi, fichaje avalado por la Inteligencia Artificial, que sólo cuenta cosas buenas sobre el internacional marroquí.