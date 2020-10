La postura del técnico del AZ ante el interés del Sevilla FC por Idrissi

El gran objetivo de Monchi en esta recta final de mercado es apuntalar su ataque. Pero más que incorporar a un nuevo delantero, opción que en realidad siempre ha estado sobre la mesa, entiende el director deportivo del Sevilla FC que el equipo necesita desborde por banda, algo que ya buscó el verano pasado con Rony Lopes sin el resultado esperado.

Así, además de necesitar fondo de armario para la defensa, con interesantes opciones en la Juventus vinculadas desde Italia, el de San Fernando piensa en Oussama Idrissi como la 'guinda' ideal para su planificación. Pero el joven extremo zurdo marroquí, cuyo fichaje avala la Inteligencia Artificial, está también en la agenda de Nápoles y Wolverhampton, que podría poner sobre la mesa del AZ Alkmaar 16 millones de euros.

Una dura competencia sin duda para el Sevilla FC, que como ya explicó ED, ha tanteado la posibilidad de que LaLiga le abriera un poco la mano con el límite salarial para poder lanzarse a por Idrissi, al que también trataría de convencer con el jugoso caramelo de la Champions.

De momento, el futbolista holandés de nacimiento tiene asegurada su presencia en la Europa League. Y su entrenador, Arne Slot, espera seguir contando con él de cara a una competición continental en la que su equipo compartirá grupo con la Real Sociedad.

Al respecto, el técnico del AZ ha sido cuestionado por el futuro de Idrissi y del pivote Teun Koopmeiners, también codiciado, asegurando que nadie del club le ha advertido sobre una posible marcha. "No he tenido noticias de Max Huiberts (director técnico del AZ), así que no veo ninguna razón para pensar que Teun u Oussama se vayan. Asumo que continuaremos con este grupo", zanjó.

De momento, eso sí, Idrissi volverá a ser baja para el encuentro de este domingo a domicilio ante el Sparta Rotterdam en la Eredivisie. El internacional marroquí arrastra unas molestias que ya le impidieron jugar en las dos primeras jornadas, en las que su equipo firmó unos decepcionantes empates ante PEC Zwolle y Fortuna Sittard, y el diario 'Telegraaf' da por hecho que tampoco será de la partida el domingo.