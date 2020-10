A Ocampos se le acaba la gasolina

El frenético ritmo de partidos en el que se encuentra inmerso el Sevilla FC desde que se reanudó LaLiga la temporada pasada tras el confinamiento ha exprimido a la plantilla al máximo. Los pupilos de Julen Lopetegui prácticamente no han tenido tiempo a descansar, empalmando el fin de un curso con el inicio del otro. Todo ello, además, a un alto nivel competitivo.

Lógicamente, no hay humano que aguante ese ritmo. Ni siquiera el argentino Lucas Ocampos, que el curso pasado se convirtió en unas de las grandes sensaciones de LaLiga y que hoy por hoy es uno de los principales referentes ofensivos del Sevilla FC de Julen Lopetegui.

El ex del Olympique de Lyon es un auténtico cañón al ataque, habiendo demostrado como sevillista su potencia, garra, intensidad y gol. 17 goles y cinco asistencias, sin ir más lejos, consiguió durante su primer año como sevillista en 44 partidos, teniendo en cuenta todas las competiciones disputadas.

Sin embargo, en este inicio de temporada no es el mismo. Raro es el partido que no acaba con molestias físicas, sobrecargado. Y es que el argentino no se pierde un encuentro del Sevilla FC desde el pasado mes de enero. Este año, ha participado en todos los encuentros oficiales que han disputado los de Nervión (7), con prórroga incluida en la final de la Supercopa de Europa ante el Bayern, en el que hizo su único gol de la campaña hasta la fecha. Por si fuera poco, además, hay que sumarle sus participaciones con Argentina, donde también se ha convertido en un hombre de peso para Scaloni, seleccionador albiceleste.

Así, normal que se le vea fatigado. Sus números lo demuestran. En LaLiga, aún no se ha estrenado de cara a puerta, frente a los 0'4 goles por partido que promediaba el curso pasado. Y es que tira menos: 1'8 por partido frente a 2'1. Con menos fuerza, busca también menos el regate. Y aquí sí que se nota que le falta gasolina: 0'6 regates por 90 minutos, mientras que en su primera temporada en Nervión promedió 2'1.

Conduce menos, y pasa más: 1'2 pases clave por partido. Un aspecto en el que sí ha mejorado notablemente con respecto a su labor el curso pasado (0'7). Todo ello, a pesar de que toque bastante menos el balón: 39'6 toques de balón por partido, ante los 50'3 de la 19/20.

Ocampos necesita un respiro, y Lopetegui está dispuesto a dárselo. Aunque no encuentra el momento. De hecho, ha partido como suplente en los dos últimos partidos de LaLiga (Granada y Eibar), pero el guion siempre ha requerido de su presencia, luego, en el campo. Este miércoles, ante el Rennes, presumiblemente volverá a ser de la partida en el estreno de la Champions en el Sánchez-Pizjuán esta temporada.