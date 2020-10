Fernando: "No puede pasar lo que pasó hoy".

Fernando: "No puede pasar lo que pasó hoy". @SevillaFC.

Fernando Reges, centrocampista del Sevilla FC, habló para las cámaras de Movistar nada más finalizar el partido en San Mamés. "La primera parte estuvimos muy bien pero en la segunda parte bajamos mucho, tenemos que estar más concentrado en el balón parado", admitió el brasileño.

"No tenemos disculpa pero estamos cansados, faltó un poco de concentración, no es excusa y tenemos que seguir trabajando. Esperemos que en los próximos partidos no pase eso, tenemos que seguir trabajando y estar más concentrados", incidió el mediocentro.

"Nos vamos tristes, perdemos tres puntos muy importantes y no puede pasar lo que pasó hoy. Ahora tenemos dos partidos antes del parón y tenemos que ganar los dos", finalizó.