Superar la fase de grupos, el objetivo (presupuestado) del Sevilla en Champions

El próximo 4 de diciembre, si la situación sanitaria no lo impide, se llevará a cabo la tradicional Junta General de Accionistas del Sevilla FC. Entre muchos aspectos, se hará balance de la temporada pasada y se presentará a los accionistas lo presupuestado para el presente curso. Una campaña, la 20/21, marcada por la crisis económica que ha generado el coronavirus.

En las cuentas, como ya aventuró José María Cruz, habrá un aumento de la deuda del club. Al margen de ello, resultará interesante saber, también, cuál es el presupuesto de la entidad para el presente curso, en el que los de Nervión han vuelto a la Champions tres temporadas después. Tras haber sido uno de los grandes animadores del mercado de fichajes en España a lo que número de movimientos se refiere y haber rechazado una oferta de más de 50 millones de euros (del Manchester City por Koundé), Monchi y Lopetegui aspiran a lo máximo. De ahí el interés por conocer hasta dónde ha presupuestado el club llegar en la Liga de Campeones.

Tal y como ha podido conocer ESTADIO Deportivo por fuentes del club, el objetivo presupuestado por el Sevilla FC en la máxima competición de clubes a nivel continental no es otro que el de superar la fase de grupos. Es decir, clasificarse como mínimo para octavos de final. Un objetivo poco ambicioso, teniendo en cuenta que en su última participación en Champions llegó a clasificarse hasta los cuartos de final, después de superar al Manchester United en octavos y siendo eliminados por el Bayern.

Algo, según explican, habitual en las cuentas del club, donde históricamente suelen ser muy conservadores a la hora de realizar los presupuestos. Como ejemplo, sus participaciones en Europa League. Siendo el único equipo que ha ganado la competición en seis ocasiones, lo que le convierte en un claro aspirante a disputar la final cada vez que la juega, sus presupuestos no suelen aspirar a superar más de dos rondas eliminatorias, lo que explica claramente que en las cuentas del Sevilla FC no hay espacio para las sorpresas.

A la espera de medirse este miércoles al Krasnodar, el empate ante el Chelsea y el triunfo ante el Rennes ya han reportado al Sevilla FC importantes ingresos económicos a estas alturas de la competición. Con un fijo por participar de 15'25 millones de euros, lo reportado hasta la fecha por su participación europea roza los 19 millones de euros. De conseguir el ansiado pase a octavos, superaría los 27 kilos.