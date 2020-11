Taichi Wakabayashi: La historia de un amante del fútbol que expande el sevillismo en Japón

Take Kubo, Yoshinori Muto, Takashi Inui, Shinji Okazaki y Gaku Shibasaki. Son los nombres de los jugadores japoneses que militan en nuestro país. Ellos copan la atención de sus compatriotas en lo que a LaLiga se refiere, además de los poderosos FC Barcelona y Real Madrid. Sin duda, un mercado muy goloso para todos los clubes, incluido el Sevilla FC, que cuenta con su particular representante entre el público nipón.

Se trata de Taichi Wakabayashi, analista del primer equipo que tiene una curiosa historia detrás. Con sólo 26 años, decidió trasladarse a la capital hispalense para obtener una licencia de entrenador, atraído por lo que había visto por televisión del conjunto nervionense.

"Sentía la necesidad de ir a España o Holanda porque estos dos países permiten que personas que no son profesionales en el fútbol obtengan una licencia de entrenador. Pero elegí España porque me gusta La Liga, y especialmente el Sevilla FC, que ganó dos títulos de Europa League en 2006 y 2007. Vi al Sevilla desde Japón, su estadio es muy bueno, con la afición apoyando siempre al equipo. ¡Ambas cosas me influyeron! Había algo especial allí y quería aprender sobre eso, por eso elegí la ciudad de Sevilla. Aunque en ese momento la gente en Japón 'amaba' a Frank Rijkaard y al FC Barcelona de Pep Guardiola", ha narrado Taichi en una entrevista con 'Bola.com', que se hace eco de sus difíciles comienzos.

Tuvo que trabajar como traductor e incluso como cocinero de sushi en un hipermercado. "Necesitaba ganarme la vida, pero tampoco podía dejar de soñar con el fútbol. Aprendí un poco de español en Japón a través de un diccionario y algunos términos de fútbol, ??pero no ganaba mucho dinero. Ni siquiera sabía cómo hacer sushi en Japón, pero lo estudié en España", reconoce el técnico japonés, que antes de recalar en la disciplina sevillista pasó por clubes modestos de la ciudad como el Nervión, el Triana o el Amigos de Sevilla Este. Pero fue en el San Alberto Magno, en la 17/18, donde su vida cambió. Allí conoció a Chesco, ex entrenador del Sevilla C, y éste se lo presentó a Agustín López, director de la cantera del club, que le ofreció un puesto de analista en el Juvenil A. "Lo acepté sin pensar", recuerda Taichi.

De ahí, la campaña pasada dio el salto al grupo de analistas del primer equipo bajo la dirección de Ramón Vázquez. "Mi tarea principal es preparar lo que Lopetegui necesita discutir con su equipo", explica el nipón, que junto a Juan Antonio Guzmán y Mario Prieto son los encargados de realizar los informes sobre el rival que luego estudia de forma pormenorizada el ex seleccionador nacional, para el que Taichi sólo tiene palabras de elogio: "Tiene mucha pasión y fuerza, también es un líder que puede llevar al equipo a la victoria. Es una figura muy importante y siempre trabaja en el complejo de entrenamiento del club. Dedica todo su tiempo al fútbol, ??siempre centrado en el partido y en los próximos rivales, que es la razón de su éxito la temporada pasada cuando el equipo terminó cuarto en LaLiga y ganó la Europa League".



Wakabayashi puso en todo ello su granito de arena. Y al echar la vista atrás, recuerda su primer partido como analista, en el Sánchez Pizjuán ante el Celta de Vigo: "Cuando empezó el partido, me concentré en mi trabajo, pero al mismo tiempo fue un momento especial para mí. Fue un sueño hecho realidad desde que llegué a España 11 años antes". Y es que Taichi llevaba tiempo 'empapándose' de sevillismo: "Hacía varios años, desde que llegué de Japón, que iba con un carnet de socio del Sevilla FC para poder entrar al estadio como aficionado y así los vi ganar tres títulos consecutivos de la Europa League. El estadio es muy especia. La afición realmente empuja al equipo hacia adelante", confiesa.

Por ello, Taichi trata de 'convencer' a sus compatriotas para acercarlos a Nervión: "Quiero que la gente de Japón vea al Sevilla. Normalmente siguen al Real Madrid, al FC Barcelona y a los clubes que tienen jugadores japoneses, pero quiero que sepan que hay equipos interesantes que trabajan duro y juegan en estadios interesantes. Quiero que el público japonés vea al Sevilla FC porque definitivamente les gustará este equipo".

Taichi, por tanto, se siente un sevillista más, pero en sus planes de futuro, sin embargo, está regresar a su país y aportar todo lo aprendido al progreso del fútbol en Japón. "España es rica en cultura y Sevilla es una ciudad especial. Nunca me he sentido un extraño en el club, pero tampoco puedo decir que soy sevillano. Soy un japonés que eventualmente volverá a Japón y hará algo para desarrollar el fútbol japonés. Ese es mi objetivo", sentenció.