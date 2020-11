El mosqueo de Escudero.

'No me enfado, pero me da coraje', bromeará Escudero con sus compañeros de equipo cuando vea sus imágenes enfadado saliendo del terreno de juego del Sánchez-Pizjuán, este pasado miércoles; frente al Krasnodar. Y es que el vallisoletano fue, junto a Koundé, uno de los primeros sacrificados por Julen Lopetegui, después de que el partido se pusiera 0-2 en contra a los 20 minutos de juego.

La decisión, lógicamente, no gustó demasiado a ninguno de los dos jugadores; especialmente a Escudero. El lateral salió del césped del Sánchez-Pizjuán con gestos de enfado y pagó su cabreo con un porrazo a las vallas publicitarias del estadio. Ni el chaquetón recogió de manos del utillero, marchándose por las bocas de las gradas, víctima del enfado y de la tensión del momento.