Sevilla Atlético 1-4 Linares: Severo correctivo en un día negro

Se le resiste la victoria al Sevilla Atlético, que tiró por tierra todas sus opciones ante el Linares en una primera mitad que comenzó igualada, pero que se fue decantando para el conjunto jiennense al mismo tiempo que se producían los errores de un filial que pagó caro su falta de experiencia.

Avisaron los visitantes a los 8 minutos con un centro de Marc Mas desde la derecha que pilló descolocada a la zaga nervionense. Fran Carnicer, sin embargo, decidió controlar en lugar de disparar de primeras y Alfonso se le echó encima para abortar la ocasión. Igual de clara fue la que tuvo el Sevilla Atlético pasado el cuarto de hora. Buen pase de Adri Peral que Luismi Cruz, algo escorado, no consigue transformar, despejando Razak su disparo raso.

Era un partido con ritmo, disputado, con los pupilos de Gallardo tratando de progresar especialmente por la banda de Javi Vázquez. Pero poco antes de la media hora, una falta de atención se pagaba con el primer gol. Villarejo le cogía la espalda a Zarzana y su centro, tras tocar en el jugador nervionense, acababa siendo cabeceado en plancha a las redes en el segundo palo por Marc Mas.

El tanto fue un mazazo para el filial. El Linares se vino arriba, se hizo con el control y rozó el segundo con un disparo alto de Toni García (36'), preludio de un infantil penalti por manos de Kibamba que era transformado por Hugo Díaz. Demasiadas piedras en la mochila de un equipo muy joven que, para más inri, se quedaba con diez al borde del descanso por una rigurosa segunda amarilla a Luismi Cruz, que pedía penalti en un forcejeo con un rival, interpretando el colegiado que lo que hizo fue intentar engañarle.

Con ese panorama, pocas esperanzas había para una segunda mitad que arrancó con nuevas llegadas visitantes. En el 49', el cabezazo de Marc Mas tocaba en la parte superior del larguero tras un córner y seis minutos después llegaba el tercero. Isra ponía un buen balón cruzado desde la izquierda y Toni García remataba a bote pronto ante la falta de tensión en las marcas de la zaga sevillista.

Ya por entonces, Luis Vacas, uno de los cambios introducidos en el intermedio por Gallardo, se había tenido que retirar tocado. Y en el 61', Casas encontraba el camino del gol tras un taconazo de Iván, pero el árbitro decretó un fuera de juego que no parecía tal. Definitivamente, no era el día. Y el castigo se amplió poco después, esta vez con un error garrafal de Alfonso, que no le dio al balón en su intento de despeje y le regaló el 0-4 a Hugo Díaz.

Pudo al menos el filial hacer el gol del honor en el 82' por medio de Casas, que cazó un balón suelto a la salida de un córner. Pero de ahí al final aún tuvo que emplearse Alfonso para evitar el quinto en un disparo de Chendo. Un duro golpe sin duda del que deben aprender los jóvenes pupilos de Gallardo, instalados en el sótano de la tabla tras sumar un punto en tres jornadas.

FICHA TÉCNICA:

Sevilla Atlético: Alfonso, Juanlu (Valentino 78'), Kibamba, Eliseo, Javi Vázquez, Adrián Peral (Luis Vacas 46') (Iván 49'), Paco Fernández, Johansson (Casas 46'), Carlos Álvarez, Zarzana (Simo 88') y Luismi Cruz.

Linares: Razak, Neto, Villarejo (Dani Perejón 65'), Josema, Hugo Díaz (Chendo 65'), Rodri, Fran Carnicer (Isra 46'), Gabri (Fran Lara 74'), Toni García, José Cruz y Marc Mas (Sanchidrián 77').

Goles: 0-1 (28') Marc Mas; 0-2 (39') Hugo Díaz, de penalti; 0-3 (55') Toni García; 0-4 (65') Hugo Díaz; 1-4 (82') Casas.

Árbitro: Gargantilla Fernández (extremeño). Expulsó por doble amarilla al sevillista Luismi Cruz en el 43'. Además, amonestó a los locales Adrián Peral y Kibamba, así como a los visitantes Fran Carnicer e Isra.