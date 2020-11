Luis Fabiano, las ofertas de Madrid, Barça y Milan y la promesa incumplida de Del Nido: "Estaba jodido"

Luis Fabiano marcó una época en el Sevilla FC. Con 104 tantos en 225 partidos con la camiseta blanquirroja, y seis títulos en su haber, el delantero brasileño es el quinto máximo goleador de la historia del club de Nervión. Y fue su gran rendimiento, precisamente, lo que le llevó a estar en la órbita de algunos de los clubes más poderosos de Europa, estando en ocasiones muy cerca de marcharse. De hecho, 'O Fabuloso' reconoce que si no salió antes de tiempo fue por la intransigencia del entonces presidente José María del Nido.

"Cuando estaba en el Sevilla, recibí ofertas del Real Madrid y el FC Barcelona. El presidente del Sevilla renovó conmigo, diciendo que podía irme el año que viene. Luego estuve cerca de ir al Milan. El contrato estaba bien y los números cerrados, pero el presidente fue y pidió más dinero. La directiva del Milán estaba jodida y acabó llevándose a Ibrahimovic. Yo también estaba jodido. Al tiempo me lesioné y volví a Sao Paulo en 2011", ha recordado el ariete ya retirado en el programa brasileño 'Boleiragem' de SporTV, acusando a Del Nido de incumplir su promesa de que le dejaría salir tras renovar.

Pero aunque ese episodio le molestó, Luis Fabiano reconoce que fue muy feliz en el Sevilla FC, alabando especialmente la figura de su gran valedor. "Monchi me seguía desde hacía mucho tiempo, él tiene mucha confianza en el Sevilla y su paciencia conmigo fue lo que me hizo quedarme más tiempo. Al principio lo pasé mal: jugué un partido, fui suplente en dos€ El técnico no era un fanático de mi juego. Antes de la final de UEFA fui a hablar con Monchi para volver a Brasil, pero me dijo que no me iría, que cumpliría mi contrato. En esa final marqué un gol y empecé a crecer junto al equipo. Fue excepcional. En una plantilla de 26, cuando había selecciones, se quedaban solo cuatro jugadores".