El técnico del Tomares se decanta entre Betis y Sevilla FC, pero sorprende al 'pedir' un rival para la Copa

Tras la gesta conseguida esta misma semana ante el CP Chinato, el Tomares estará este próximo lunes en el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey, donde tiene asegurado enfrentarse a uno de los 16 conjuntos de Primera división que entran en liza, entre ellos Sevilla FC y Betis (quedan exentos Real Madrid, Barcelona, Athletic y Real Sociedad por su participación en la Supercopa).

Al respecto se ha referido, en una entrevista para Sevillainfo, su entrenador, Rafa Tubío, que no esconde sus preferencias a la hora de hablar de los dos grandes clubes hispalenses, a la par que desvela otra sorprendente predilección de cara a ese esperado sorteo: "La mayor parte de mi familia es sevillista y yo tiro más para el Betis, aunque también en el equipo hay muchos sevillistas y béticos. En cualquier caso, sería un honor enfrentarse a uno u otro. Como entrenador, me atrae mucho enfrentarme al Granada de Diego Martínez porque guarda ciertas similitudes con mi equipo. Es un equipo muy trabajado, pero cualquier equipo es bueno para ponerle la guinda al pastel".

En este sentido, el preparador del conjunto aljarafeño admite que hacer historia con el Tomares "ha sido un premio grandísimo", pero aunque están siendo unos días un tanto diferentes por todo el revuelo mediático, se muestra tranquilo de cara a lo que viene: "Hemos trabajado mucho, pero antes tuvimos la experiencia de la Copa de Andalucía. Lo cierto es que suelo gestionar bien este tipo de situaciones, aunque sí algo sorprendido por la cantidad de medios de comunicación que se han puesto en contacto conmigo. No me queda más remedio que bajar de las nubes porque no suelo entrenar solo para un partido".

Para Rafa Tubío, la clave del éxito ha sido creer en sí mismos. "Lo principal: contagiarles pasión. Son jugadores que llevan muchos años de experiencia en la cantera y tiene un alto nivel técnico, pero es necesario transmitirles que hay que subirse al carro y poner pasión en lo que hacen. Ser sincero, generar confianza e ir siempre de frente. Transmitirle al equipo que todo lo que hago es para mejorar. Y, por supuesto, contar con la profesionalidad de todo el cuerpo técnico".

Son las palabras de un joven técnico que no se detiene y quiere seguir dando pasos en su carrera. "¿Qué ha aprendido de todo esto? Que si tienes una idea y te esfuerzas, llegarán los resultados. Eso, e ir siempre de frente y no parar de aprender y de formarte. Esto no deja de ser un premio, pero mi objetivo va más allá. Es seguir trabajando y cumplir metas".