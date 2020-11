Munir, sobre su "recompensa", la felicidad de la Europa League y las ofertas rechazadas

Tras desaparecer de los planes de Lopetegui en el comienzo de este 2020, siendo uno de los grandes señalados por la prematura eliminación copera ante el Mirandés, Munir El-Haddadi fue una de las más gratas sorpresas sevillistas en el regreso del fútbol tras el confinamiento, erigiéndose en un estilete para el conjunto nervionense en el tramo final del curso pasado.

Ahora, el hispano-marroquí echa la vista atrás y admite que no fue sencillo vivir esa etapa en la que apenas contaba para el técnico. "Se hace duro estar muchos meses fuera de un campo de fútbol, pero el apoyo de mi familia fue fundamental y he sabido mantener las mismas ganas que he tenido siempre. Intento trabajar cada día más y prepararme para lo que venga. Me fue bien de esa forma y tuve mi recompensa", explicó en el programa 'A Balón Parado' de Sevilla FC Televisión.

Todo comenzó a cambiar para el ex del Barça a partir del derbi, el primer partido tras el largo parón de tres meses sin competir. "La sensación fue muy rara porque jugamos sin público, sin nuestra afición. Todos sabemos lo que significa un derbi aquí. Sabíamos que teníamos que darlo todo, creo que hicimos un gran partido. Todos teníamos las mismas ganas de volver a jugar, de sudar la camiseta tan grande que llevamos y es lo que tenemos que hacer en cada partido que juguemos", recordó Munir sobre la última victoria sevillista ante el eterno rival.

Sólo fue el comienzo de una recta final de temporada colmada de alegrías, coronada con la sexta Europa League, el éxito que más feliz ha hecho al delantero sevillista en toda su carrera. "Esta copa ha sido muy especial para mí, siempre lo he comentado. Es la que más ilusión me ha hecho de todas las que tengo, porque las otras estaba en el Barcelona pero no tuve mucho protagonismo. En esta me he sentido muy partícipe y me hizo muchísima ilusión", señaló el futbolista nacido en El Escorial, que recordó momentos como el de su entrada al campo ante el Manchester United, si bien recalcó que la idea ahora es seguir dando pasos adelante.

"Se siente adrenalina pura. Tienes muchas ganas de sacar el partido hacia adelante. Sales por un compañero que no puede más y sabes que tienes que ayudar al equipo. Ese es el camino que debemos seguir todos y afortunadamente pudimos conseguir la copa. Es algo que o lo vives o es muy difícil de contar. Esa sensación de llegar a una final y ganarla es increíble. Hay que disfrutar el momento. Ahora tenemos que ir a por más, pero es una sensación de haber hecho muy bien el trabajo", señaló.

No hay dudas, visto los visto, de que Munir acertó cuando la dirección deportiva que por entonces comandaba Caparrós le propuso firmar en el mercado invernal de la 18/19, algo que el atacante llevaba tiempo deseando, como él mismo ha desvelado: "En el Sevilla me siento tan feliz porque parece que llevo toda la vida desde que llegué. Desde el primer día me trataron muy bien y nos llevamos genial, por lo que me siento uno más, como si estuviera desde pequeño. Tuve otras propuestas en ese mercado, pero hace mucho que quería venir a jugar al Sevilla y pensé que tenía que venir y aprovechar la oportunidad para disfrutar aquí del fútbol. No tuve ninguna duda".