Las ofertas que rechazó Yassin Fekir para cumplir su sueño en el Betis

El Real Betis comenzó a tramitar con LaLiga la promoción de Yassin Fekir (23) al primer equipo verdiblanco, tal y como desveló ESTADIO Deportivo, con la idea de que el hermano de Nabil pueda ya entrar, incluso, en la lista de Manuel Pellegrini de cara al encuentro frente a Osasuna de este lunes.

El mediapunta, muy destacado en el Betis Deportivo, lleva días entrenándose a las órdenes del técnico chileno, a quien gustan sus características y que ha decidido contar con él, al menos, hasta verano, dado que es consciente, por otra parte, de que lo ingresado por Tonny Sanabria será utilizado por el club para pagos y no para reinvertir en nuevo futbolistas.

La idea del Betis, en cualquier caso, era la de que Yassin no siguiese en Segunda B y, de no dar este salto al primer equipo, que saliese a préstamo para ajustar el nivel que está exhibiendo con la categoría. Así las cosas, tal y como puede desvelar esta redacción, el hermano de Nabil ha dicho "no" a varias propuestas para apostar por su ascenso al primer equipo heliopolitano.

Por ejemplo, a varios equipos de la Segunda división española o a uno de la máxima categoría portuguesa. Concretamente, el CD Tondela, entrenador por Pako Ayestarán, presidido por el exbético David Belenguer y donde habría coincidido con Salvador Agra.