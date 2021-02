El camino, por corto que sea, se hace camino al andar

Por muy corto que sea, el camino siempre se hace al andar y requiere la vivencia necesaria para generar la historia que esconde más allá de su apariencia. La Copa se presenta como un atajo para alcanzar un título pero, igualmente, por su propia brevedad, exige concentrar las fuerzas y no cometer el más mínimo error. Ya ha habido grandes, como Atlético y Real Madrid, que han pagado caro su pecado de no tomarse lo suficientemente en serio el viaje y descuidar la suma importancia de recorrerlo para que exista el camino deseado.

Al Sevilla se le ha allanado sobre el papel al depararle el sorteo de cuartos el cruce con el único Segunda que continúa en la competición, pero en Nervión, acostumbrados y fieles servidores del paso a paso, conocen que la mínima confianza supondría quedarse en la cuneta ahora que ya se atisba el destino añorado. Porque el Almería juega en Segunda pero cuenta con costuras y maneras de Primera, por sus jugadores y por su firme trayectoria hacia la elite. No en vano, marcha tercero, con los mismos puntos que el segundo, en plena lucha por el ascenso directo, con 14 victorias en su haber.

Por ello, Lopetegui, como ya hizo contra el Valencia, limitará las rotaciones de los albores de la Copa a retoques puntuales dentro del grupo de futbolistas que suele utilizar habitualmente, para componer un once plenamente competitivo en la línea del que desplegó en octavos y ofreció una exhibición ante los valencianistas.

Con Bono como fijo en la portería, Diego Carlos, una vez recuperado de su positivo, regresará a la titularidad para conformar junto a Koundé una de las mejores parejas de centrales de Europa. En cambio, los carriles necesitarán del 'plan B', con la presencia posiblemente de Aleix Vidal para que Navas puede recuperarse completamente a todos los nivel y la segura de Rekik ante la lesión de Acuña y la falta de rirmo aún de Escudero.

Por delante, Gudelj le tomaría de nuevo la alternativa a Fernando, suplente con el Valencia, mientras que Jordán asumirá galones en la zona ancha junto a Rakitic, probablemente de la partida tras empezar en el banquillo contra el Eibar.

Arriba, podría repetir la apuesta contra los de Gracia, con Suso, prácticamente intocable, Munir y De Jong, bigoleador en la fase anterior. Esto supondría sentrar a Ocampos y En-Nesyri, que realizaron un gran desgaste en Ipurua, y que Papu Gómez espere de nuevo en el banco la oportunidad para debutar. No sería descabellado que el flamante fichaje entrara de inicio, si bien Lopetegui prefiere marcar un paso progresivo para que las prisas no arruinen las buenas intenciones y las expectartivas

.

En cualquier caso, Julen avisó de que, más allá de las lesiones de Acuña y Óscar Rodríguez, hay jugadores tocados por lo que tendrán que esperar para diseñar el once de un Sevilla que llega lanzado, con cinco victorias consecutivas y una versión mejorada plena de solidez, firmeza y talento. Eso sí, enfrenté habrá un rival con todo que ganar, con el ascenso como prioridad pero sin intención de tirar la Copa. Para el Almería no hay presión y recibe a los nervionenses con una única baja, la de Nikola Maras.

Así, a sólo dos eliminatorias de una nueva final, el Sevilla necesita mantener su ritmo para que, como deslizó Machado, el camino hacia la gloria se haga al andar.

Posibles alineaciones:

Almería: Fernando; Buñuel, Chumi, Jorge Cuenca, Akieme; César de la Hoz, Robertone; Ramazani, Lazo, Fran Villalba; y Juan Villar.

Sevilla F.C.: Bono; Aleix Vidal, Koundé, Diego Carlos, Rekik; Gudelj, Joan Jordán; Suso, Rakitic, Munir; e En-Nesyri.

Árbitro: Xavier Estrada Fernández (Comité Catalán).