Los "maravillosos años" de Nolito en el Sevilla

Nolito jugó casi tres años en el Sevilla FC. Fichó en 2017, nada más salir Monchi del club, por siete millones procedente del Manchester City y no vivió la mejor etapa de su carrera. Su juego fue muy irregular en el complicado primer año, el de Berizzo y Montella; se lesionó de gravedad cuando estaba recuperando su mejor versión en el segundo; y sobresalió en el estreno de Lopetegui, cuando todos esperaban su salida. Finalmente se marchó justo después de retomarse LaLiga tras el parón por el Coronavirus para salvar al Celta.

Pese a todo, guarda un gran recuerdo de estos años en Sevilla y en el club nervionense. "Estuve tres años maravillosos, aunque las cosas no se dieron cómo me hubiera gustado. Me quedo con el último año. La gente me dio mucho cariño", asegura el sanluqueño en una entrevista en AS, donde repasa su carrera y lamenta la grave lesión que evitó que triunfara en su paso por Nervión. "Allí me partí un hueso. Ésa fue una época muy amarga y dolorosa", indicaba.

A sus 34 años, en el Celta lleva una temporada colosal y es uno de sus principales baluartes en ataque. Siete goles y cinco asistencias en 27 partidos así lo confirman. "Volver al Celta fue un golpe de felicidad inmenso. Sinceramente, estaba esperando que se cumpliera, pero por otro lado esperaba que no se iba a cumplir. Al final, me llamaron y vine corriendo con los ojos cerrados", indica Nolito, que para ello contó con la ayuda del Sevilla, que le dejó ir cuando la temporada se estaba decidiendo.

Y, repasando su carrera, agradecía la ayuda que le había prestado Guardiola, pero sobre todo, el empuje que Luis Enrique significó para que alcanzara la internacionalidad y fichara, entre otros, por el City y el equipo de Nervión. "Es mi padre deportivo. Lo quiero mucho y yo creo que él a mí algo también. Creo que le debo algo. Yo me tomaba el fútbol como un hobby y disfrutaba y jugaba para distraerme. Él me hizo ver que podía conseguir muchos objetivos si me apretaba y, sobre todo, me cuidaba un poco en el tema de la alimentación. Todos los días me daba la chapa, en el buen sentido. Me decía que podía hacer muchas cosas y que no me conformara. Siempre le estaré agradecido", admite.