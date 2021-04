Aitor Puerta sigue los pasos de su padre: "No quería empezar del tirón en el Sevilla, aunque llevo el 16"

Ningún sevillista olvidará aquel jueves de Feria de 2006 cuando Antonio Puerta mandaba el balón al fondo de la portería del Schalke 04 para meter al Sevilla FC en la final de la UEFA, torneo que a la postre acabaría ganando y abriendo una etapa gloriosa para el club de Nervión.

Con motivo de los 15 años de aquel inolvidable jueves de Feria, el hijo el malogrado futbolista nervionense, Aitor Puerta, pasó por 'A balón parado' en SFC TV, donde desveló que ha visto muchas veces ese gol y todavía lo sigue haciendo: "Lo he visto un montón de veces gracias a que mi madre siempre me lo ponía desde que era más pequeño, recopilando también jugadas. Se te ponen los pelos de punta".

Curiosamente, el hijo de Antonio Puerta está jugando en los escalafones inferiores de la AD Nervión, tal y como hizo su padre en sus inicios. "No quería comenzar del tirón en el Sevilla, sino que quería seguir los pasos de mi padre jugando primeramente en el Nervión, aunque de lateral derecho". Aunque eso sí, con el 16 a la espalda: "Es el dorsal que uso en la AD Nervión, las cinco temporadas con el 16 y siempre llevaba también la maleta de mi padre. No lo recuerdo bien porque era pequeño, pero mucha gente me paraba recordando a mi padre por llevar su maleta".

Durante su intervención, Aitor recibió un regalo muy especial de la plantilla sevillista, una camiseta con su dorsal y su nombre firmada por todos los jugadores. También le recordaron sus saques de honor en el Trofeo Antonio Puerta, un recuerdo que guarda con cariño: "Fue impresionante, porque vivía los momentos previos al partido, con la gente cantando tu nombre... imagínate. Soy consciente más o menos de quién era mi padre, ya que mi madre me ha contado que era muy buena persona y muy humilde".