El "secreto" de Monchi.

No descansa Monchi en su labor como director deportivo del Sevilla FC, a pesar de que corren las semanas y en Nervión no llegan noticias en formas de refuerzo. El mercado está muy parado y el de San Fernando está esperando el momento adecuado, al tiempo que acaba de asegurar la columna vertebral del equipo y le encuentra solución a alguno de los futbolistas con los que no cuenta.

Sobre ello, sobre su trabajo, se ha referido el propio Monchi en Canal Sur durante el programa 'Cara a Cara', en el que ha reconocido que no existen secretos ni fórmulas mágicas: "El único secreto en la vida es el trabajo. Como dijo Valdano, 'el éxito sólo está por delante del trabajo en el diccionario'. El secreto no es de Monchi, es del Sevilla. El club ha sabido crear un ambiente donde la persona, porque no olvidemos que el futbolista es persona, se encuentra a gusto. Y cuando la persona se encuentra a gusto, el futbolista".

Y si existe alguna clave a la hora de fichar debe ser ésta: "Es muy importante empaparte de cómo es el futbolista y, sobre todo, servirle, estar cercano a él. El futbolista es persona y tiene problemas con el hijo, con el amigo que viene, con el Wifi que no le funciona o con el colegio de la hija. Esos problemas nos quitan horas de sueño y concentración".

Por último, Monchi defendió su argumento haciendo hincapié en las formas de despedirse de los jugadores: "Si miras las despedidas de jugadores como Dragutinovic, Gameiro, Luis Fabiano, Rakitic€ Todos se van llorando, de pena y de alegría de haber estado aquí. Y eso no es fácil".