Monchi rompe una lanza en favor de Sergio Ramos.

Sergio Ramos se ha despedido ya del Real Madrid tras 16 temporadas como blanco, estando ahora en proceso de encontrar un nuevo equipo que se acomode a sus exigencias económicas y deportivas. El City, el United y el PSG, a priori, se antojan las opciones más viables.

Un futuro que no pasa por volver al Sánchez-Pizjuán, algo que tanto Ramos como el Sevilla FC se han encargado de dejar claro en las últimas semanas en más de una ocasión. Algo que no resulta posible por cuestiones económicas, pero que también tendría un complicado encaje por parte de la afición, siendo conocido por todos cómo la aceptación del camero por parte del sevillismo no es del todo buena.

Sobre ello se ha referido Monchi en una entrevista en Canal Sur, durante el programa Cara a Cara: "Me da pena, y me gustaría romper una lanza en favor de Sergio Ramos. Igual que Reyes nos dio mucho con su venta, la de Sergio también nos dio mucho".

Y no culpa el de San Fernando a Sergio Ramos, que tendrá parte de ella por lo ocurrido a lo largo de los años, sino que el director deportivo del Sevilla FC prefiere repartir responsabilidad entre todos: "Posiblemente nos confundimos todos en el mensaje, yo el primero. No fuimos capaces de vender bien esa venta como se vendió, por ejemplo, la de José Antonio. José Antonio siempre fue querido y Sergio€".

De cara al futuro, Monchi señaló que espera que "el tiempo quite esas heridas y Sergio Ramos sea reconocido como lo que fue, un magnífico jugador que nos dio mucho". Por último, también aprovechó para recordar que el ya ex capitán del Real Madrid no podía ser nunca una opción para el Sevilla este verano: "Si el Madrid no llega a pagarle lo que quiere, el Sevilla va a tenerlo complicado".