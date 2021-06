El Big Data coloca a Sevilla y Betis entre los clubes más destacados del mundo.

Five Thirty Eight, prestigiosa firma de estudios sociopolíticos y estadísticos, ha elaborado un ranking con los mejores clubes del mundo del fútbol. Una relación en la que aparecen hasta 636 clubes entre los que ocupan plazas destacadas tanto Sevilla FC como Betis.

Los de Nervión, sin ir más lejos, aparecen en la 16ª posición, con un coeficiente de 81,8. Justo por delante tiene el Sevilla FC a la Juventus (82,3) y al Inter de Milán (83,4). Los blanquirrojos, por ejemplo, aparecen posicionados mejor que clubes tan poderosos como Ajax (18º), Milan (22º), Tottenham (27º), Oporto (29º), Benfica (35º) o Roma (42º), entre otros.

El Betis, por su parte, ocupa el puesto número 32, con un coeficiente de 76'1; justo el mismo que el Leverkusen o ligeramente superior al West Ham, dos puestos por debajo.

La clasificación la lidera el Manchester City con un coeficiente de 92,4. Le sigue el Bayern de Múnich (90,7), el campeón de la Champions, el Chelsea (90,5) y el Barcelona (90,1). El siguiente club español en aparecer es el Real Madrid (7º con 86,5). El Atlético, por su parte, está situado en la 11ª posición con un coeficiente de 84,5.

Según la citada fuente, dicha puntuación se elabora mediante un estudio estadístico no sólo de resultados en partidos sino también de su producción ofensiva y defensiva. En base a estos análisis de big data, la marca Five Thirty Eight elabora incluso predicciones todas las temporadas.