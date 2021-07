La divertida novatada del Sevilla a Dmitrovic, que sorprende con un tributo a Maradona

Marko Dmitrovic es hasta ahora el único refuerzo oficial del Sevilla FC para la 21/22, pero parece que lleva toda una vida en el club nervionense. Hace unos días ya declaró que se sentía como en casa gracias a la gran acogida que le había brindado el vestuario blanquirrojo y ahora lo ha demostrado en un divertido vídeo grabado por Lucas Ocampos en el que el portero serbio cumple con la tradicional novatada demostrando que la timidez no está entre sus muchas cualidades. El meta sorprendió cantando en un tributo a Diego Armando Maradona, despertando las carcajadas de todos los presentes.

La popular canción de Rodrigo Bueno 'La mano de Dios' fue el tema elegido por Dmitrovic para cumplir con un trámite ineludible para todos los recién llegados al Sevilla FC. El simpático vídeo, con el serbio subido a una silla en el comedor del hotel de concentración del equipo en Algorfa (Alicante), ha dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales, con especial aceptación en la siempre pasional hinchada de Argentina, donde Maradona es mucho más que un futbolista.

"El Diego de vuelta a Sevilla", "Cebollita" o "Zurda inmortal", aprovechando fragmentos de la letra de la conocida canción homenaje al desaparecido astro argentino fueron algunos de los comentarios con los que Ocampos acompañó su vídeo viral. "Dmitrovic, fenómeno", añadía el de Quilmes en medio de la celebración eufórica que desató los cánticos del cancerbero en un más que aceptable castellano.

Munir o Bono, que salen en primer plano en las imágenes, no conseguían contener las carcajadas. Lo mismo con otros jugadores como Pozo o un Joan Jordán que incluso se puso en pie para acompañar los acordes botando. El cuerpo técnico seguía la broma con palmas... Dmitrovic se metió a toda la expedición sevillista en el bolsillo. Ya es, oficialmente, uno más en el Sevilla FC, aunque él lo sentía así casi desde el primer día.

"Poco a poco me voy familiarizando con el ambiente, con la forma de entrenar... La presencia de Nemanja Gudelj supone un apoyo importante para mí. Hablamos por teléfono, me dio la bienvenida y me explicó cómo funciona todo y qué tengo que hacer para encajar lo más rápido posible. Él tuvo un descanso extra y se unió luego con nosotros", explicó Dmitrovic, encantado con estos primeros días de pretemporada, en una entrevista para los medios oficiales de la federación de fútbol de Serbia.

"En estos primeros entrenamientos. A cada paso se nota que, con una organización perfecta y una gran afición. También tengo la ventaja de quede mis nuevos compañeros porque llevo mucho tiempo jugando en España. Desde que llegué al Alcorcón he cumplido seis temporadas aquí y. No veo la hora de jugar los primeros partidos", añadía.